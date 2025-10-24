沢井美優、誕生日に北川景子ら“セーラー戦士”大集合！ 「皆様も家族が出来てお子様もいらして」「美しく優しい笑顔」
俳優の沢井美優さんは10月23日、自身のInstagramを更新。誕生日の報告と併せて、2003年のドラマ『美少女戦士セーラームーン』（TBS系）のキャストでの集合写真を公開し、注目を集めています。
【写真】“セーラー5戦士”集結ショット
沢井さんは、「たくさんのお祝いのお言葉をありがとうございます 心のこもったメッセージに、ほっこりあたたかい気持ちになりました」と感謝の気持ちを述べつつ、「七夕じゃないけど、お誕生日だしお願いごとのように…笑 またみんな（＆こどもたち）で集まれたらうれしいな」と、これからも5人で集まりたいという思いをのぞかせています。
この投稿にファンからは、「お誕生日おめでとうございます」「仲良し５人組、素敵な親友に囲まれて幸せなバースデーでしたね」「これからも美しく優しい笑顔のママさんを応援していきます！」「超仲良しセーラー戦士同士の皆様も家族が出来てお子様もいらしてワイワイみんなで集まれると良いですニャー」「また戦士全員集まれるといいですね」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
“セーラー5戦士”が大集結沢井さんは「お誕生日でした」とつづり、セーラームーン役の沢井さんのほか、セーラーマーキュリー役の泉里香さん、セーラーマーズ役の北川景子さん、セーラージュピター役の安座間美優さん、セーラーヴィーナス役の小松彩夏さんが、顔を寄せ合っている様子が写る写真を1枚掲載。
実写ドラマ『美少女戦士セーラームーン』とは？実写ドラマ『美少女戦士セーラームーン』は、テレビアニメ化されて大ブームとなった漫画家・武内直子さん原作の漫画を基に、2003年に制作されました。物語は、中学2年生の月野うさぎが、しゃべる猫・ルナと出会いセーラームーンに変身して、悪の組織「ダーク・キングダム」と戦う様子を描いています。原作の魅力を生かしつつ、現実風にアレンジされたキャラクター設定や、特撮・CGによる迫力ある映像が見どころとなっています。
