秋に行きたいと思う「秋田県の絶景スポット」ランキング！ 2位「十和田湖」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
秋の訪れとともに、自然は色づき始めて景色が鮮やかに変わります。澄んだ空気の中、静かな湖や色彩豊かな山々を眺める時間は、日常の忙しさを忘れさせてくれる特別なひとときです。今年の秋は、そんな絶景スポットで心も体も癒やしてみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月7〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、秋に行きたいと思う「秋田県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
2位：十和田湖（鹿角郡小坂町）／48票秋田県と青森県にまたがる、カルデラ湖です。深い藍色の湖面と、周囲を囲むブナやカエデなどの広葉樹林が、秋には見事な紅葉を見せます。遊覧船から湖上を巡ることで、湖面に映る紅葉と青い水とのコントラストを堪能することができ、絶景の紅葉狩りスポットとして知られています。
回答者からは「湖畔越しに見える紅葉の景色を楽しめるから」（40代女性／兵庫県）、「風情や情緒があって素晴らしい」（50代男性／京都府）、「湖畔が美しい紅葉で埋め尽くされ絶景を楽しめるから」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：田沢湖（仙北市）／67票日本で最も深い湖として知られ、その美しい瑠璃色の湖水が特徴です。秋の澄んだ空の下、湖畔の木々が色づき始めると、湖の青さと紅葉の赤や黄色が調和し、一層神秘的な美しさを見せます。湖畔には伝説の乙女「たつこ像」があり、絶景に彩りを添えています。
回答者からは「ルリ色に輝く湖面を眺めながらサイクリングやドライブができるから」（40代女性／兵庫県）、「秋は湖畔の紅葉が美しく、青い湖面とのコントラストが絶景だから」（40代男性／静岡県）、「日本で最も深い湖らしく、紅葉と湖面の青が美しく映えていい写真が撮れそうだから」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
