黒木啓司、妻・宮崎麗果の美容整形明かす「ママは裏ハムラで少し目腫れてます」。ハワイ家族ショットも公開
元EXILEの黒木啓司さんは10月23日、自身のInstagramを更新。妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんの美容整形を明かしました。
【動画】宮崎麗果の腫れた目
また、「KEILLはミッキーマウス大好きなのに実物は怖がってた」と次男のかわいいエピソードもシェアしています。さらに、「ママは裏ハムラで少し目腫れてます」と、宮崎さんが美容整形を受けた直後であることを明かしています。「裏ハムラ」とは、目の下のクマやたるみを改善する手術のようです。
ファンからは、「いつも仲良し家族で、羨ましいです」「いつ見ても素敵すぎるファミリー＆夫婦」「ケイリー君の表情がいいよね」「ケイリーミッキーたちへの反応かわいい」「夢の国 素敵」「ケイリー びっくりして、お目目パチパチしてるね」「怖がってるケイリーも可愛いすぎ」との声が集まりました。
(文:中村 凪)
「ケイリーミッキーたちへの反応かわいい」黒木さんは「#Hawaii その2 #disny #aulani」とつづり、ハワイでの家族旅行ショットを10枚の写真と10本の動画で公開。リゾートホテル「アウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ コオリナ・ハワイ」に滞在した様子を披露しています。スティッチやミッキーマウスなど、さまざまなキャラクターたちとのグリーティングや海で遊んだり部屋でくつろいだりする様子です。
ハワイ旅行の様子を披露同日の別投稿でも「#hawaii 思い出写真 その1 今回初めて泊まった #moanasurfrider」と、ハワイ旅行の様子を公開していた黒木さん。ファンからは、「お子さん達みんな可愛い」「癒しだなぁ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)