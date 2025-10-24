元EXILEの黒木啓司さんは10月23日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開するとともに、妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんの美容整形も明かしました。（サムネイル画像出典：黒木啓司さん公式Instagramより）

【動画】宮崎麗果の腫れた目

「ケイリーミッキーたちへの反応かわいい」

黒木さんは「#Hawaii その2　#disny #aulani」とつづり、ハワイでの家族旅行ショットを10枚の写真と10本の動画で公開。リゾートホテル「アウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ コオリナ・ハワイ」に滞在した様子を披露しています。スティッチやミッキーマウスなど、さまざまなキャラクターたちとのグリーティングや海で遊んだり部屋でくつろいだりする様子です。

また、「KEILLはミッキーマウス大好きなのに実物は怖がってた」と次男のかわいいエピソードもシェアしています。さらに、「ママは裏ハムラで少し目腫れてます」と、宮崎さんが美容整形を受けた直後であることを明かしています。「裏ハムラ」とは、目の下のクマやたるみを改善する手術のようです。

ファンからは、「いつも仲良し家族で、羨ましいです」「いつ見ても素敵すぎるファミリー＆夫婦」「ケイリー君の表情がいいよね」「ケイリーミッキーたちへの反応かわいい」「夢の国　素敵」「ケイリー びっくりして、お目目パチパチしてるね」「怖がってるケイリーも可愛いすぎ」との声が集まりました。

ハワイ旅行の様子を披露

同日の別投稿でも「#hawaii　思い出写真　その1　今回初めて泊まった　#moanasurfrider」と、ハワイ旅行の様子を公開していた黒木さん。ファンからは、「お子さん達みんな可愛い」「癒しだなぁ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)