都内を中心にユニークな間取りの物件を紹介し、53万人の登録者を抱えるYouTubeチャンネル「あなたの理想不動産」が、自社調べで“東京で一番狭い”部屋を取り上げて反響を呼んでいる。

（関連：【画像あり】“東京で一番狭い”部屋の間取りとは？）

その物件の最寄駅は、足立区の綾瀬駅。家賃相場は1ルームや1Kでおよそ8万円超で、23区では住みやすいと言っていい価格帯だ。今回の物件も相場に近い家賃で、綾瀬駅徒歩6分、築年月は2016年12月、RC造地上4階建のデザイナーズ物件だという。外観はコンクリート打ちっぱなしで、住宅というより現代アートの美術館のような佇まい。ガス管や水道管は建物の側面にまとめられており、建築家のこだわりが感じられる。

部屋に入ってみると、動画サムネイルにあるように壁はやはりコンクリート打ちっぱなしで、細い通路が現れる。水まわりも収納も徹底して省スペースな設計だが、温かみのある照明もあって不思議と圧迫感はなく、おしゃれな印象だ。バス・トイレは相対的に広く感じられ、ミニマルな生活を指向する人なら住んでみたいと思うのではないか。

ちなみに、この動画にはもう一軒、好対照な物件が紹介されている。田端の完成な住宅街にある「サウナ付き」の物件で、QOLが上がりそうな一部屋。どちらに住みたいかーーと考えるなかで、自分の価値観にもあらためて気がつける動画になっており、コメント欄では実際に住むことを想定した際の懸念点、楽しそうなポイントまで活発に議論されている。気になる人は動画をチェックしてみよう。

（文＝向原康太）