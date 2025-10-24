¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¡×°ÛÎã¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢1°Ì»ØÌ¾¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤Ë¸ÀµÚ¡¡¡Ö¾ÍèÀ¤ò¹Í¤¨¤Æ¡×
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á°ÆüÎý½¬¡Ê24Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¡¢23Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ò¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¡¢¸½Ìò´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢25Æü¤«¤é¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£2µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¡¢»ØÌ¾¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¡ÊÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê»öÁ°¤ËÊó¹ð¤Ï¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¼ì¤ÊÎã¤Ç¤¹¤Í¡£ÍèÇ¯¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¾ÍèÀ¤ò¹Í¤¨¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£