ºòÇ¯ÁÐ»Ò½Ð»º¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤é¤È½÷»Ò²ñ¡¢¹âÅçÎé»Ò¤¬¸ø³«¤·¤¿4¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¦¤ï¡ÁÀ¨¤¤¡ª¡×¡Ö¤´ÈÓÂå¤Ï»Ð¸æÈ©¤Î¹âÅç¤µ¤ó¤ÎÔú¤ê¡©¡×
ÃçÎÉ¤¯¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦
¡¡¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë61ºÐ½÷Í¥¤¬¥È¥Ã¥×¥×¥í¤È¤Î½÷»Ò²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½÷»Ò²ñ¡¡²ñÏÃ¤Ë¿Ô¤¤ë»ö¤¬¤Ê¤¯¡¡¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤·Á°¸þ¤¤Ê²ñÏÃ¡¢¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤º¡¡¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹âÅçÎé»Ò¡£
¡¡21Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢ºòÇ¯ÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»14¾¡¤ò¸Ø¤ëÍÂ¼ÃÒ·Ã(37)=·§ËÜ¸©½Ð¿È¡¢Æ±À¤Âå¤ÇÆ±2¾¡¤Î¸¶¹¾Î¤ºÚ(37)¤é¤ÈÊÂ¤ó¤À4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÃçÎÉ¤¯¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡ÁÀ¨¤¤¡ª½÷»Ò¥×¥í¤È¤ªÍ§Ã£¤È¤ÏÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡×¡ÖÎé»Ò¤µ¤ó¡¢½÷»Ò¥×¥í¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤À¤«¤éÎé»Ò¤µ¤ó¤â³§¤µ¤ó¤â²Ä°¦²á¤®¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ç¤â»Ð¸æÈ©¤Î¹âÅç¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ê¤é¡¢¤´ÈÓÂå¤Ï¹âÅç¤µ¤ó¤ÎÔú¤ê¤À¤í¤¦¡×¡ÖÀ¨¤¯¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡×¡Ö¤ª¤ª! 4¿Í¤ÎÈþ½÷·³ÃÄ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¹âÅç¤Ï¥×¥í¥¢¥Þ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢½÷»Ò¥×¥í¤È¤Î¿Æ¸ò¤â¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£