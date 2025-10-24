ビジャレアルがラ・リーガに対して強い不満を表明。バルサ戦のアメリカ開催は結局、中止に。重要な試合の直前に通達「完全に敬意を欠いた行為」
ビジャレアルがラ・リーガの運営に強い不満を示した。
クラブは現地12月20日にアメリカのマイアミでラ・リーガ第17節のバルセロナ戦を開催予定だった。だが、10月21日にラ・リーガから突然、中止が通達された。
問題視しているのは、そのタイミングだ。クラブの公式サイトによると、中止が伝えられたのは、21日のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第３節のマンチェスター・シティ戦の直前。試合開始の数分前に電話で知らされたという。
加えて、ラ・リーガからは「適切な時期を見計らって共同で発表する」と言われていたにもかかわらず、一方的にアナウンスされたという。ビジャレアルは「重要な試合の時に、このような発表を行なうことは完全に敬意を欠いた行為」と批判している。
マイアミ開催への準備段階でも、フラストレーションを溜めていた。
UEFA（欧州サッカー連盟）は、ビジャレアル対バルセロナが国外で開催されることを例外的に承認していた。しかし、この企画に対しては、大会の公平性などが担保されていないなどの観点からスペイン国内では批判の声が上がっていた。
それでもビジャレアルとしては、「クラブの成長、そして何よりも大会の発展に貢献する非常に前向きな取り組み」と判断し、アメリカでのバルセロナ戦を承諾。それと共に、「シーズンチケット保有者への補償を約束すること」、「参加する両クラブともに、ラ・リーガから試合開催による金銭的報酬を受け取らないこと」を提示していた。
この条件にラ・リーガも合意し、ビジャレアルは関係各所との間で正式な手続きを始めた。そのなかで、ラ・リーガの準備不足を指摘。「試合開催に向けた進展が遅れている状況を受け、ビジャレアルは同組織に対し、繰り返し懸念を表明するとともに、試合時間の確定やこの規模のツアーを取り扱う旅行代理店の契約など、アメリカでの開催に不可欠な重要事項の早期決定を強く求めた」と明かしている。実際、最低限の準備条件が満たされない場合は、今回の企画から撤退する予定だったという。
一連の流れを踏まえ、ビジャレアルは「主催者であるラ・リーガがプロジェクト運営において、より優れたリーダーシップを発揮できなかったこと、クラブとラ・リーガ双方の国際的な発展に向けた大きな機会となる予定だったマイアミでの試合が、最終的に開催されなかったことを誠に遺憾に思う」と発信。一方で、「しかし当クラブは、クラブと大会の継続的な発展に貢献するという理念と取り組みを、今後も堅持していくつもりだ」とも伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
