新潟市西区に本社を置く管工業の「共栄産業」が、新潟地裁から破産手続き開始決定を受けたことが分かりました。負債総額は約6100万円です。



民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、新潟市西区寺尾朝日通に本社を置く「共栄産業」は1957年に創業し、1962年に法人改組され、商業施設や店舗での冷暖房空調設備の設計施工やビルなどの空調ダクト工事などを手がけてきました。



しかし、近年は受注案件の小口化などの影響を受け元請工事・下請工事ともに低調に推移。2023年1月に前代表が死去していたこともあり、2024年12月期の年売上高は約1億170万円まで減少しました。損益面では、収益性は低調で同時期に債務超過に陥っており、資金繰りが限界に達したことから14日に新潟地裁へ自己破産を申請し、15日に新潟地裁から破産手続き開始決定を受けました。

負債は、債権者31人に対し約6100万円となっています。