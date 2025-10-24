緒方恵美×壇蜜、スペシャル対談が実現 『エヴァンゲリオン』の世界は「私にとって衝撃的」
TOKYO FMで放送中の『FM EVA 30.0』（毎週土曜 後10：30分〜）は、10月に30周年を迎えたアニメ『エヴァンゲリオン』シリーズと、同じく開局55周年を迎えたTOKYO FMがコラボレーションして届ける特別番組を放送する。
【写真】仕草が色っぽい…伏し目で笑顔をみせる壇蜜
10月25日の放送では、主人公・碇シンジ役の声優・緒方恵美 と、かねてより緒方のファンである壇蜜の初対談が実現。作品を通して互いの思いや“エヴァ愛”を語り合うスペシャル回となる。
番組冒頭では、緒方の「なんで今回のゲストを受けてくれたんですか？」という問いに、壇蜜は「緒方さんが好きだからです。好きが暴走しないように、プレゼントに砥石を買ってきたので、万が一の時はこれでなんとかしてください」と回答し、唐突にプレゼントの砥石を渡し、驚きを誘った。
『エヴァンゲリオン』については、TVシリーズをリアルタイムで最初から見ていたという壇蜜。「『エヴァンゲリオン』の世界は私にとって衝撃的。感情の濃淡が分けられていて、気持ちを色々なところに持っていける」と語る。また、緒方は「『エヴァ』は他のアニメとちょっと違っていて、自分にとってももうひとつの14歳の記憶のような感じ。」と明かす。
番組ではさらに、壇蜜が思い入れのあるシーン、心に刺さっているセリフについてもたっぷりとトークを繰り広げていく。
【写真】仕草が色っぽい…伏し目で笑顔をみせる壇蜜
10月25日の放送では、主人公・碇シンジ役の声優・緒方恵美 と、かねてより緒方のファンである壇蜜の初対談が実現。作品を通して互いの思いや“エヴァ愛”を語り合うスペシャル回となる。
『エヴァンゲリオン』については、TVシリーズをリアルタイムで最初から見ていたという壇蜜。「『エヴァンゲリオン』の世界は私にとって衝撃的。感情の濃淡が分けられていて、気持ちを色々なところに持っていける」と語る。また、緒方は「『エヴァ』は他のアニメとちょっと違っていて、自分にとってももうひとつの14歳の記憶のような感じ。」と明かす。
番組ではさらに、壇蜜が思い入れのあるシーン、心に刺さっているセリフについてもたっぷりとトークを繰り広げていく。