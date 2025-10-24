研ナオコ、芸歴55周年で“朝ドラ初出演”「私に？って耳を疑いました」 来春『風、薫る』新キャスト発表
俳優の見上愛、上坂樹里がW主演を務める、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』の新たなキャストとして、研ナオコの出演が決定した。芸能界デビュー55周年目で朝ドラ初出演を飾る。
【写真多数】人気アイドルも！第4次キャスト10人を一挙紹介
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレンドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちと向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守ために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
研ナオコが演じる真風は、謎に包まれた神出鬼没の占い師。
――『風、薫る』に出演される意気込み
最初にお話をいただいた時、「私に？」って耳を疑いました。この役に私を指名していただけたと言う事は大変光栄なことです。そして芸能界デビュー55周年目という縁を感じました。自分の経験と勘を発揮できるよう一生懸命務めさせていただきます。明治時代という激動の時代を生き抜いた主人公を不思議な角度から見守っていくという役どころで
す。この作品を通じて新しい時代の風を感じてもらえればと思います。
――連続テレビ小説出演歴
朝ドラの出演は初めてです。
――作品は、看護がテーマのひとつ。看護に関わる仕事との接点や思い出などについて
私自身も看護していただいたり、家族もお世話になっています。看護の世界を目指すこと、そして働くことは簡単なことではありません。なかなか出来ないことです。人々の生命と生活を支える専門職として、看護師が活躍する場はどんどん広がっていると思います。それを築いた時代を作品を通じて、私自身も確かめられればと思っています。
