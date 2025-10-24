来春朝ドラ『風、薫る』第5次キャスト7人を発表 多部未華子、高嶋政宏、研ナオコら
俳優の見上愛、上坂樹里がW主演を務める、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』の第5次キャスト7人が発表された。
【写真多数】豪華キャスト7人を一挙紹介！
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレンドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちと向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守ために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
多部未華子が演じるは大山捨松、“鹿鳴館の華”と呼ばれた、時代を象徴する貴婦人。りんと直美の人生に多大な影響を及ぼす。高嶋政宏が演じる大山巌は、大山捨松の夫。時の陸軍卿で、後に初代陸軍大臣となる。
二田絢乃が演じる松山ふさ、中田青渚が演じる河合志麻、井上向日葵が演じる木村佐保は、鹿鳴館の給仕。
丸山礼が演じる中山マツは、りんの家の隣人。研ナオコが演じる真風は、謎に包まれた神出鬼没の占い師。
