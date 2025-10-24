F1レッドブルの角田裕毅が23日（日本時間24日）、今季第20戦メキシコGP（開幕24日＝日本時間25日）の前日会見に出席し、前戦米国GP予選時にレーシングブルズのリアム・ローソン（ニュージーランド）を批判したコメントについて謝罪した。

角田は米国GP予選では2回目（Q2）で敗退して13番手。チーム無線で「コーナーでローソンに邪魔された」と苛立ちを隠せず、予選後には「いつものローソンだよ。いつもわざとやってるし、しかも最低なことをする。彼のせいだ」と批判していた。

角田は前日会見にローソンと出席。「メディアに対しての発言について、チームとレーシングブルズに謝罪しました。あれは全く不必要でした」と語った。米国GP以降、ローソンとは話していなかったという。ローソンは「正直に言って、オースティン（米国GP）で何が起きたのかよく分かりません」と話した。

レッドブルとそのジュニアチーム、レーシングブルズで来季のドライバーとして確定しているのはマックス・フェルスタッペン（オランダ）のみ。現在レーシングブルズのアイザック・ハジャー（フランス）の残留かレッドブル昇格が有力視されており、角田とローソンは来季のシートを争う関係となっている。米国GPでは角田がスプリントレース、決勝ともに7位入賞してレッドブルに計8ポイントをもたらした一方、ハジャーとローソンはともにノーポイントに終わっていた。