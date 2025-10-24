◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース 第2日（2025年10月24日 兵庫県・マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

今大会が国内3連戦目となる渋野日向子（26＝サントリー）は前半で3つスコアを伸ばし、首位と4打差のトップ10内に浮上してきた。

出だしの1番で2メートルのチャンスを沈める幸先の良い滑り出し。3番で第1打を左バンカーに入れたり、4番パー3でティーショットをショートしたりするミスはあったが、パーで耐えた。

すると5番で5メートルを沈めて2つめのバーディーを奪った。9番では第2打をピン手前80センチにつける会心のショットを見せギャラリーの歓声を浴びた。これを沈めて勢いをつけ後半のインに向かった。

初日は1アンダーの71と波に乗り切れなかったが「ショットが先週に比べたら凄くマシになってたので、そこのところで何とかこのスコアで回れたのかなと思います」と復調の感触をつかみ始めていた。

この日も序盤はショットが安定しない場面もあったが、ホールを重ねるこどにショットの精度が増してきた印象だった。