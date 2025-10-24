きょう24日（金）は、日ざしの届く所が多くなりますが、あす25日（土）からの週末は、2つの低気圧の影響で雨のエリアが広がりそうです。関東・東海・北陸を中心に雨足が強まるおそれがあります。

■きょうは日本海側中心に晴れ

きょう24日（金）は、日本海側を中心に高気圧に覆われ、晴れて過ごしやすい所が多くなるでしょう。太平洋側は晴れたり曇ったり急に雨が降ったりと、変わりやすい空模様になりそうです。

【きょう24日（金）の各地の予想最高気温】

札幌 ： 9℃ 釧路：11℃

青森 ：13℃ 盛岡：13℃

仙台 ：16℃ 新潟：18℃

長野 ：18℃ 金沢：21℃

名古屋：20℃ 東京：18℃

大阪 ：24℃ 岡山：24℃

広島 ：25℃ 松江：21℃

高知 ：26℃ 福岡：25℃

鹿児島：25℃ 那覇：30℃

■あすにもダブル低気圧が発生

あす25日（土）になると、2つの低気圧が発生しそうです。1つの低気圧に近い西日本から東日本の太平洋側は朝から雨が降り、関東は午後から本降りとなる見通しです。また、もう1つの低気圧に近い北陸付近は、夜以降に雨が降って雨足が強まるでしょう。なお、あす25日（土）の東京都心は最高気温でも16℃と空気が冷たく感じられそうです。

■静岡〜関東沿岸部などは警報級大雨のおそれも

あさって26日（日）になると、2つの低気圧がやや発達しながら日本付近を通過していくでしょう。低気圧に近い関東・東海・関東・伊豆諸島を中心に土砂降りとなり、特に静岡県、関東の沿岸部、伊豆諸島では警報級の大雨となるおそれがあります。休日の外出は、車の運転などに気をつけた方がいいでしょう。また、全国的にも雨の影響で、昼間も肌寒い体感になりそうです。