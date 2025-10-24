今回は、男性社員が社長の娘に仕掛けた罠についてのエピソードを紹介します。

社長の娘とあわよくば結婚したい…

「俺が働く会社に、社長の娘が社員として在籍しているのですが、社長の娘と付き合いたいと考えました。で、そのまま結婚なんてことになれば、俺は次期社長になれるはずで……考えるだけでゾクゾクします。まぁでも社長の娘はまったく俺のタイプではなく、恋愛感情ゼロですがね。

で、ある日、まずは社長の娘に近づくため、社内で社長の娘にわざとぶつかり、社長の娘はコーヒーをブラウスにこぼしました。そこで俺は謝罪がてら、翌日ランチに誘ったんです。

ただ実際はランチではなく、俺の彼女に作らせた弁当を持っていきピクニックをする予定ですがね。手作りの弁当を食べさせたら、社長の娘は俺に惚れること間違いないですから。『お嬢様を騙すなんて朝飯前だ』と思っています」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ 社長の座を狙うためだけに、社長の娘に近づいたとのことですが、こんなのいつかバレそうが気がしますね。社長の娘も騙されないでほしいですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。