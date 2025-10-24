2026年度前期（東京制作）NHK連続テレビ小説『風、薫る』に中田青渚が出演することが発表された。

参考：上坂樹里、『風、薫る』和装姿に「お似合いです！」 吉岡里帆も「心から応援しています♡」

朝ドラ第114作目となる本作は、医療看護の世界に新たな風を起こした大関和と鈴木雅の2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になって、まだ見ぬ世界を切り拓いていく。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、“最強のバディ”となるもう1人の主人公・大家直美を上坂樹里が演じる。

脚本は、『あなたのことはそれほど』（TBS系）、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、『くるり～誰が私と恋をした？～』（TBS系）の吉澤智子が担当する。

中田は、鹿鳴館の給仕・河合志麻役を演じる。

中田青渚（河合志麻役）コメント●『風、薫る』出演への意気込みこの度『風、薫る』に出演させていただけることになりとてもうれしく思います。衣装合わせをして服装やカツラからも明治時代の文明開化を感じており、流動的な時代を生きる女性を演じられることが楽しみです。

●連続テレビ小説への出演『らんまん』に出演させていただきました。前回朝ドラ現場のチーム感を感じ、朝早くても夜遅くても雰囲気の良い現場だったので、緊張もあったのですが安心して飛び込むことができました。また再び朝ドラの世界に入れることが嬉しいです。

●看護との接点・思い出妹が看護学生なので実習の話を聞いたり、勉強量を見ていて看護師という仕事の大変さを改めて感じ、看護に関わる皆さまへの尊敬の気持ちが大きいです。（文＝リアルサウンド編集部）