coldrainが、新作EP『OPTIMIZE』を本日配信リリースした。

本作は、AIやテクノロジーが進化し、“完璧”が求められる現代社会に対するアンチテーゼだという。過剰化するルールの下、感情さえも滑らかに整えられていく世界だからこそ、「不完全さ」にこそ人間らしさが宿るのではと彼らは提示している。

「“最適化”という名のもとに、完璧に整えられていく社会において“人間らしさ”とは何か？」という問いから始まった今作では、オリジナリティの喪失、過剰なルール、無感覚な平穏、そして自己の分解と再構築をテーマに、全5曲を通して強烈なメッセージを投げかける。先行シングル「INCOMPLETE」「CHASING SHADOWS」「FREE FALL」を含む全5曲は、まさに整いすぎた社会への反発と、“不完全であること”の肯定をテーマにしたラディカルな作品になっているとのこと。荒々しさと繊細さが同居するサウンドの中に、coldrainの根源的なエネルギーが再び息づく。本作はバンドにとって新たなフェーズの幕開けを象徴するリリースでもあるという。

そして、3度目の開催となるcoldrain主催＜BLARE FEST. 2026＞第2弾ラインナップが発表された。Bring Me The HorizonのサポートアクトやArchitectsとのコラボなどで快進撃が続いているニューメタル新世代アーティスト・Amira Elfekyが初来日。そして国内勢も初出演のLiSAなど、バラエティに富んだラインナップになっている。チケットのオフィシャル最終先行は只今より受付開始。

◾️EP『OPTIMIZE』

2025年10月24日（金）発売

配信：https://sonymusicjapan.lnk.to/coldrain_OPTIMIZE ◆収録楽曲

OPTIMIZE

CHASING SHADOWS

DIGITOLL

INCOMPLETE

FREE FALL

◾️＜BLARE FEST. 2026＞ 日程：2026年2月7日（土）・8日（日）

会場：ポートメッセなごや ・2月7日（土）

coldrain

04 Limited Sazabys

10-FEET

[Alexandros]

HIKAGE

House of Protection (from US)

Knosis

NOISEMAKER

Paledusk

ROTTENGRAFFTY

SHANK

SiM

SPYAIR

Survive Said The Prophet

The Ravens

w.o.d.

…and one more ・2月8日（日）

coldrain

Age Factory

Amira Elfeky (from US)

BLUE ENCOUNT

DEXCORE

ENTH

Fear, and Loathing In Las Vegas

花冷え。

ハルカミライ

HEY-SMITH

KUZIRA

LiSA

マキシマムザ ホルモン

Memphis May Fire (from US)

SIX LOUNGE

SPARK!!SOUND!!SHOW!!

THE ORAL CIGARETTES ・チケット情報

各1日券: \12,000（税込）

2日通し券: \24,000（税込）

※お1人様2枚まで

※6歳以上有料 (6歳未満の方は成人の保護者1名につき1名まで同伴可 *6歳未満の方の単独での入場は不可)

※出演アーティストの変更などによる払い戻しは行いません

※チケット、リストバンドの再発行はいかなる場合でも致しません

※発券は全て電子チケットになります

※本公演は映像収録及びスチール撮影が⼊りますため、お客様が映り込む可能性がございます。客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがありますので、予めご了承ください ・チケット先行情報

オフィシャル最終先行：10月24日（金）12:00〜11月3日（月・祝）23:59

URL：https://w.pia.jp/t/blarefest2026/ ※日本在住の方

URL：https://pia.jp/v/blarefest26en/ ※for non-Japanese residents BLARE FEST. 2026オフィシャルサイト：https://blarefest.com

問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

企画・制作：BLARE FEST. 2026 実行委員会