ロックフェス＜中津川 WILD WOOD＞の東京版として、新たな音楽イベント＜WILD WOOD TOKYO 2025＞が11月6日、東京 渋谷・LINE CUBE SHIBUYAで開催される。同イベントのタイムテーブルが発表となった。

＜WILD WOOD TOKYO 2025＞では、今年誕生した＜中津川 WILD WOOD＞のオーディエンスを沸かせた、神はサイコロを振らない、GLIM SPANKY、レトロリロンといった3バンドが共演する。そのトップバッターはジャンルレスが魅力のポップスバンド、レトロリロン。続いて、オンリーワンな松尾レミの歌声とブルージーな亀本寛貴のギターがロックを鳴らすユニット、GLIM SPANKY。そして、今年に自身初の日本武道館公演を成功させ、結成10周年／デビュー5周年のWアニバーサリーイヤー真っ只中のロックバンド、神はサイコロを振らないがトリを飾る。また、＜中津川 WILD WOOD＞のオフィシャルMCを務めた動画クリエイター“みの”の＜WILD WOOD TOKYO＞登場も決定している。

同イベントのチケットはSS席がソールドアウト、S席およびA席が各プレイガイドにて一般発売中だ。さらに、イベントの模様を生中継で観覧できるライブビューイングの実施も決定。ライブビューイングはオシビューにて全国20館の映画館で実施される。

■＜WILD WOOD TOKYO 2025＞

11月6日(木) 東京 渋谷・LINE CUBE SHIBUYA

open17:30 / start18:30

出演：神はサイコロを振らない、GLIM SPANKY、レトロリロン

MC：みの

▼チケット ※全席指定

SS席(前⽅保証・グッズつき)：8,800円(税込) ※SOLDOUT

S席：5,900円(税込)

A席：4,800円(税込)

・イープラス https://eplus.jp/wildwoodtokyo2025/

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/wild-wood-tokyo-25/

・ローチケ https://l-tike.com/wildwoodtokyo2025/

主催：WILD WOOD TOKYO実行委員会

後援：J-WAVE

■＜WILD WOOD TOKYO 2025＞LIVE VIEWING

日時：11月6日(木) 18:30開演

会場：全国の映画館20館

会場情報：https://www.oshiview.jp/event/wwtlv_20251106/

チケット：3,900円(税込/全席指定)

オシビュー公式ページ：https://www.oshiview.jp/event/wwtlv_20251106/

関連リンク

◆＜WILD WOOD TOKYO＞ オフィシャルサイト