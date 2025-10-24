『映画 すみっコぐらし』最新作、新キャラ“おうじ”の過去とは――？ 冒頭映像を特別公開
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』より、2分間の冒頭映像が、アスミック・エース公式YouTubeにて特別公開された。新キャラクター「おうじ」の気になる過去が描かれている。
【動画】新キャラ・おうじの過去が明らかに！ 『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』冒頭映像
2019年に初めての劇場アニメ『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』を公開して以来、2023年に公開されたシリーズ第3弾までの累計観客動員数が300万人を超える”大ひっと”シリーズ『映画すみっコぐらし』。最新作は、シリーズ史上最も【あげあげ】？ すみっコたちが空の王国で大冒険を繰り広げる。
公開となった冒頭映像には、新キャラクター「おうじ」の雲の上の王国での様子が映し出される。雲の上の王国で積み木のお城を作っている「おうじ」。お父さんである「おうさま」が仕事に追われる姿を日々見ながら寂しい気持ちを我慢している。積み木のお城が完成しても、忙しそうな「おうさま」に気を遣って、「みて！」と言えないのだ。
新キャラクター解禁で公開されたビジュアルと違った、ふわふわのたてがみはなく…そんなうつむきがちなおうじの後ろ姿は、きょうも部屋に置かれたダイヤに映っている。
そんななか、すみっコたちの住む町では、連日の雨模様。もうすぐやってくるすみの町商店街で開催される「すみの町おまつり」に向けて準備を進めるすみっコたちだが、空の様子は相変わらず。そんなすみっコたちの町に、おうじが落ちてきた？
おうじとおつきのコ、そしてすみっコたちは、無事に王国を救うことができるのか？
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』は、10月31日より全国公開。
