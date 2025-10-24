Ｔ字路sが、新しいアーティスト写真を公開した。合わせて、11月12日にリリースするメジャー1stアルバム『MAGIC TIME』の収録内容を解禁した。

公開されたアーティスト写真は、モノクロで切り取られたシンプルながらも印象的な一枚。伊東妙子（Vo, G）が歌う姿と、篠田智仁（B）がベースを構える姿がそれぞれ自由に捉えられており、自然体の中にもＴ字路sらしい力強さと躍動感が漂う。彼女たちがこれまでの15年を経て、今まさに新たな音楽の旅へ漕ぎ出す姿を象徴するようなビジュアルとなっている。

アルバムの収録内容は、お笑いコンビ・オズワルドが出演したMVがYouTubeで130万回を超える再生を記録したデビューシングル「美しき人」、サッポロラガービール“赤星”ブランドムービーCMソング「このままでいいのさbaby」、そしてＴ字路sの代表曲であり〈人生の応援歌〉として愛され続ける「泪橋」の新録バンドバージョンを収録。そのほか全て新曲で全12曲を収録。サウンドプロデュースは全曲を佐橋佳幸が手掛け、これまでにないバンドアレンジを中心とした新たな表現へと踏み出した意欲作となっているという。

また、各店舗の特典絵柄も解禁された。

なおＴ字路sは、11月から自身初となる“バンド編成”での全国ツアーの開催を控えている。

◾️メジャー1stアルバム『MAGIC TIME』

発売日：2025年11月12日（水）

仕様・品番・価格：

初回生産限定盤【CD+BD】 ESCL-6137〜6138 \6,930（税込）

初回仕様限定盤【CD only】ESCL-6139 \3,300（税込）

レーベル：EPIC Records Japan

CD購入：https://erj.lnk.to/IVXBRW 初回生産限定盤 通常盤 ◆CD収録内容

M1.MAGIC TIME（明日の足跡 pre-rise）

M2.美しき人

M3.ブギーマンブギ

M4.あたしのトラック

M5.燃やせ燃やせよ

M6.トレモロ

M7.このままでいいのさbaby

M8.優しい雨

M9.素晴らしき日々

M10.１７５

M11.明日の足跡

M12.泪橋 ◆BD収録内容

●LIVE at 味園ユニバース（Ｔ字路sダブルサイダーツアー2025.5.1）

1.星影の小径

2.のら犬にさえなれない

3.まほろば

4.舟唄

5.夕暮れ

6.トンネルぬけて

7.スローバラード

8.新しい町

9.その日暮らし

10.最後の手紙

11.蛙と豆鉄砲

12.はきだめの愛

13.夜明けの唄

14.これさえあれば

15.泪橋

16.T字路sのテーマ

●「このままでいいのさbaby」Another ver. MV & Making Movie

●サッポロラガービールブランドムービー（Ｔ字路s編） ◆特典内容

・Ｔ字路s応援店 ・・・ オリジナルステッカー

・TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ オリジナル缶バッジ

・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

・楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルコースター

・セブンネットショッピング ・・・ オリジナルサコッシュ

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。 ▼Ｔ字路s応援店対象店舗

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/tjiros/shoplist/251112/

◾️＜MAGIC TRAVELLIN’ BAND TOUR 2025＞ 2025年

11月17日（月）愛知・名古屋 ダイヤモンドホール

11月23日（日）東京・六本木 EXシアター

11月28日（金）北海道・札幌 ペニーレーン

11月30日（日）宮城・仙台 RENSA

12月5日（金）福岡 BEAT STATION

12月6日（土）岡山 YEBISU YA PRO

12月19日（金）大阪 ゴリラホール

ライブ情報：http://tjiros.net/live/