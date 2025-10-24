FRUITS ZIPPERの早瀬ノエルが自身のXを更新し、5年前の16歳の時の写真を披露した。

【写真】現在の21歳の写真と5年前の16歳の比較写真を公開したFRUITS ZIPPER早瀬ノエル

■クールな16歳とキュートな21歳の早瀬の姿にファン歓喜

早瀬は、「5年前の方が大人っぽいのなんなんだ」綴り、「16歳」と「21歳」の2枚の写真を並べて公開。16歳の早瀬は、ボーダーシャツを着て頬に手を添えてカメラを見つめている。真剣な眼差しが印象的だ。対象に21歳の早瀬は、グレーのロンTに白のTシャツを重ね、前髪ありのヘアスタイルで口元に指を当てているポーズを披露。

SNSでは「系統違うけどどっちも好き！」「16歳のビジュがすでに完成されている」「5年前はモデルさんっぽくてカッコよくて、今のノエちゃんはアイドルとしてのかわいさが詰まってる」とファンからの歓喜の声が集まっている。

■作品撮りをしていた時期の美麗ショットも公開

この投稿を引用RPする形で、別のプライベートショットも公開。「作品撮りとかしてた頃の写真も出てきて懐かしい気持ち…いっぱい写真のお仕事してたなぁ～」とコメント。公開したのは、ブラウンニットを着た早瀬が光を浴びている幻想的なショットとピンクの花を持ったドット柄の白ブラウス姿。どちらも美麗な姿に目を奪われる。

こちらの投稿にも「見とれてしまう」「ノエちゃんにしか出せない雰囲気で素敵」「どのノエちゃんも素敵すぎる」という絶賛コメントが寄せられている。