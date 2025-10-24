Snow Manの公式Xが、5thアルバム『音故知新』に収録されるユニット曲を公開。メンバーの組み合わせとともに楽曲タイトルが明らかになり、大きな話題を呼んでいる。

■Snow Manのユニット曲「Symmetry」「ART」「地球（あい）してるぜ」「サンシャインドリーマー」

投稿では「5th Album“音故知新”UNIT TRACKS」として、4組のユニット曲が紹介された。ラインナップは以下の通り。

・岩本照×深澤辰哉「Symmetry」

・阿部亮平×目黒蓮「ART」

・宮舘涼太×佐久間大介「地球（あい）してるぜ」

・ラウール×渡辺翔太×向井康二「サンシャインドリーマー」

「#SnowMan」「#音故知新」「#時代を巡る音の軌跡」といったハッシュタグが添えられ、4曲のカセットテープを思わせるデザインビジュアルも公開された。

SNSでは、「最高の組み合わせ」「いわふか号泣」「めめあべ最推しペアだから嬉しい」「だてさく歓喜」「夢じゃないよね？」「ありがとうの一言に尽きる」「嬉しすぎてニヤニヤが止まらない」など、ファンの喜びの声が相次いでいる。

■「カリスマックス」動画に注目集まる

さらに、TikTokで同じ組み合わせで「カリスマックス」を踊る動画も投稿されていたことから、「匂わせだったの？」「伏線回収すぎる！」といったコメントが殺到。

ユニット発表前からの流れを振り返るファンも多く、アルバム発売への期待がますます高まっている。

