日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』、船着場に降り立つキュートな先行カット解禁
日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』より、先行カット第12弾が公開された。
【写真】ちょっと背伸びしたランジェリー姿の“おひな”
河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える一冊となっている。
先行カット第12弾は、コペンハーゲン最終日に彼女が楽しみにしていたスワンボート乗り場でのショット。ロマンチックな街並みに挟まれた川でのんびりボートを漕いだ後、キュートな笑顔でタンっ！と船着場に降り立った瞬間のキュートな1枚だ。ベレー帽×アーガイルカーディガンのプレッピーなかわいらしいコーディネートで登場している。
日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』は、竹書房より11月11日発売。定価は2445円＋税。
