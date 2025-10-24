橋本愛、30歳の誕生日に13年半ぶりの写真集発売 20代最後の1年を4名のフォトグラファーが撮影
橋本愛が、30歳の誕生日である2026年1月12日、13年半ぶりとなる写真集を発売することが決定。20代最後の1年を4名のフォトグラファーが撮影した写真のほか、30年を振り返る書き下ろしエッセイも収めている。
【写真】春夏秋冬、さまざまな橋本愛の姿を切り取る！ 写真集先行カット
2008年の芸能界デビュー後、映画『告白』や『桐島、部活やめるってよ』、連続テレビ小説『あまちゃん』などに出演し、現在は大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）で主人公の妻役を演じるなど、数多くの作品で活躍してきた橋本愛。
そんな橋本が、2026年1月12日に30歳になることを記念して、誕生日当日に20代ラスト写真集を発売する。約13年半ぶり、2冊目の写真集となる今作は、20代最後の1年を4名のフォトグラファーが撮影。春夏秋冬、それぞれの季節で橋本が多彩な表情を見せてくれる。
企画は今年の2月からスタート。「冬編」と称した最初の撮影では北海道の壮大な雪景色の中、ファンタジーをキーワードに構成。写真集唯一の金髪で、幻想的なカットを多数掲載する。「春編」では、洋館や静かな公園を舞台にした温かみのある写真に。上品で清純な姿はもちろん、どこか可憐さも感じられる仕上がりだ。
「夏編」では民家、商店街、海などが舞台。スイカ割りを楽しんだり、夜の海に飛び込んだり、より親近感を感じられるパートになっている。最後の撮影となる「秋編」は、これから撮り下ろす予定。
そのほか、30年間を振り返る書き下ろしエッセイも収録。熊本で生まれ、12歳で芸能界デビューし、どんなことを感じ、どんなことを考えながら生きてきたのか。これまで言葉にできなかった日々を、丁寧に記している。
さらに、発売を記念したオンラインサイン会を2026年1月10日に開催することも決定。詳細は幻冬舎式HP、または写真集公式Xを参照。
なお今作は、通常版の表紙とは異なるAmazon限定カバーVer.も発売される予定。
『橋本愛20代ラスト写真集「タイトル未定」』は、幻冬舎より2026年1月12日発売。価格は3520円（税込）。
