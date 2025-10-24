K-POPバーチャルアイドル・PLAVE（読み：プレイブ）が、2ndシングルアルバム「PLBBUU」をリリースすることを発表した。

PLAVEは、10月24日午前0時にグループ公式SNSでComing Soonポスターを公開し、カムバックを予告した。公開されたポスターによると、本作は、11月10日18時に各種音源サイトを通じて配信開始となる。また、ポスターには、机の上に置かれたダイアリーや色とりどりの文房具、折り鶴、CDプレーヤーなどが盛り込まれ、可愛らしく温かい雰囲気を感じさせる。特に、2024年から準備されたサンリオコリアとのコラボレーションで完成した作品とのことで、ポスターの至る所に多様なサンリオキャラクターズの姿を確認することができる。

なおPLAVEは、8月に韓国・KSPO DOMEで実施されたソウル公演を皮切りに、自身初となるアジアツアー＜2025 PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap]＞を開催中だ。日本では、11月1日、2日の2日間にわたって幕張メッセ 幕張イベントホールで公演が開催される。さらにPLAVEは、11月21日〜22日に、韓国・ソウルの高尺スカイドームでアンコール公演を実施し、デビュー後初のアジアツアーのファイナルを飾る。