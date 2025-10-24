狙うは“オイルドリーム”が眠る超ド級ギャンブル！ ビリー・ボブ・ソーントン×デミ・ムーア『ランドマン』シーズン2配信決定
ビリー・ボブ・ソーントンが主演し、デミ・ムーアらが共演するドラマシリーズ『ランドマン』シーズン2が、Paramount＋にて今冬独占配信されることが決定。特報とキービジュアルが解禁された。
【動画】石油業界屈指の〈交渉人〉＆大胆不敵な〈オーナー〉が織りなすオイル・ドラマ 『ランドマン』シーズン2 特報映像
本作は、石油が発見されるたびに急速に成長するテキサス州西部の街を舞台に、石油業界の問題解決に従事する者、通称“ランドマン”として奮闘するトミー・ノリスの物語。
過酷な労働環境の中で働く労働者と、莫大な富と権力のために利益追求を至上命題とする者たち。彼らの間の格差は広がり続け、やがて誰にも止められないほどに事態は悪化する。そんな中、ランドマンである主人公トミーが事態の収拾に乗り出し、両者の思惑と葛藤に巻き込まれながら奮闘する。
主人公のトミーを演じるのは、自身が監督・脚本・主演を務めた映画『スリング・ブレイド』（1996）でアカデミー脚色賞を受賞、『シンプル・プラン』（1998）では第71回アカデミー賞（R）助演男優賞にノミネートされた経歴を持つビリー・ボブ・ソーントン。ビリーは本作のシーズン1でもゴールデン・グローブ賞のテレビ部門男優賞にノミネートされており、シーズン2での好演にも期待が高まっている。
トミーと衝突しながらもオイルドリームを掴むべく奮闘する大手石油会社エムテックス・オイルのオーナー、キャミ・ミラーを演じるのは、『ゴースト／ニューヨークの幻』（1990）でブレイクし、『サブスタンス』（2025）での怪演でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされ話題を呼んだデミ・ムーア。
製作総指揮は、『最後の追跡』（2016）でアカデミー賞（R）脚本賞にノミネートされ、ジェレミー・レナー主演作『メイヤー・オブ・キングスタウン』や、シルヴェスター・スタローン主演作『タルサ・キング』など、Paramount＋で配信中の人気シリーズ作品を手掛けるヒットメーカーのテイラー・シェリダン。石油産業の影響力と、その陰に潜む代償を描くシェリダンらしい骨太ドラマは、海外ドラマファンなら必見だ。
特報は、オーナーの死により窮地に立たされることになった大手石油会社エムテックス・オイルの再建に奔走する、トミーとキャミの姿で幕を開ける。
前オーナーかつ夫であるモンティの名を後世に残すために、事業を拡大したい新オーナーのキャミと、栄枯盛衰の激しい石油業界の厳しさを知る会社の調整役（ランドマン）兼取締役のトミーは、会社の経営方針を巡りたびたび対立。それでもトミーは、盟友であったモンティのためにキャミを支えることを決心するが、石油業界に疎い故に型にはまらない大胆不敵なキャミの判断に翻弄され始める…。
足並みの揃わない二人三脚で再出発したトミーとキャミは、事業拡大というオイルドリームを掴むために、一獲千金のチャンスが眠るギャンブルに挑んでいく。栄光と奈落が隣り合わせで息づく石油業界で奮闘する二人が掘り当てるのは、黒い黄金か？ それとも破滅か？
キービジュアルには、燃えさかる油田を背景に、カウボーイハットを手にした男が佇む姿を収めている。
ドラマシリーズ『ランドマン』シーズン2は、Paramount＋にて今冬独占配信。
