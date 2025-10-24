アニメ『あたしンちNEXT』新エピソード、11月より5ヵ月連続で毎月20日に配信！ 新ビジュアル＆PV解禁
アニメ『あたしンちNEXT』新作エピソードが、11月20日より公式YouTubeチャンネルほかにて配信スタート。毎月20日18時30分に5ヵ月連続で配信されることが発表された。併せて、新ビジュアルが解禁、PVが公式YouTubeチャンネルで公開された。
【写真】初アニメ化の新エピソードが配信！ アニメ『あたしンちNEXT』ロゴ
けらえいこによる人気マンガ『あたしンち』は、1994年に連載が開始した、母、父、高校2年生の姉みかん、中学2年生の弟ユズヒコによる一家4人の物語。ありのままの家庭風景、学校生活、ご近所さんとの交流など、タチバナ家を中心とした日常を、エモく楽しく、カオスに描いたコメディ作品だ。
2002年からはテレビアニメが放送、連載開始から30年が経った今もなお人気を誇り、連載も続く長寿作品で、2024年には新シリーズとなるアニメ『あたしンちNEXT』の配信がスタート。これまでのアニメ本編が配信されている公式YouTubeチャンネルでは7月に登録者数が150万人を越えるなど愛され続けている。
このたび、本作の新エピソードの配信が決定。
いずれもアニメ化は初となる新作エピソードは、以下の通り。
■11月20日配信
第6話「ユズひとりでメロン」（出典「あたしンちベスト」7巻／赤肉メロン）
■12月20日配信
第7話「父母バタバタ1泊旅行」（出典「あたしンちベスト」10巻／固形燃料）
■2026年1月20日配信
第8話「夢の中のトイレ」（出典「あたしンちベスト」10巻／夢のトイレ）
■2026年2月20日配信
第9話「川島さみしい夏休み」（出典「あたしンちベスト」10巻／夏休みに悔いなし）
■2026年3月20日配信
第10話「岩木くんと映画に行きたい」（出典「あたしンちベスト」2巻／これから映画）
今回の新作エピソードの配信にあたり、原作のけらえいこは「みなさんのご視聴のおかげで今年も新作ができました！ 感謝です！」と喜びをコメントを届けた。
また、新たなキービジュアルとPVも合わせて解禁。キービジュアルにはけらの描き下ろしイラストとアニメの各キャラクターがデザインされたポップなビジュアルに仕上がっている。PVでは新エピソードと合わせて家族の紹介を「母」が行っており、令和の新作エピソードの配信に期待が高まる内容に。
アニメ『あたしンちNEXT』新作エピソードは、公式YouTubeチャンネルほかにて11月20日より毎月20日18時30分に5ヵ月連続配信。
