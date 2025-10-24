【IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025】クライミング最強国決定戦！日本はリード予選2位、ボルダー予選1位で共に決勝進出！
福岡・飯塚市で10月23日（木）に開幕したIFSCクライミンググランドファイナルズ2025。
世界の強豪6カ国が集結し、クライミング界初の男女混合による国別対抗戦が見どころの一つ。
大会初日はリード予選とボルダー予選が行われた。
◇リード予選（安楽宙斗・野中生萌・吉田智音・谷井菜月）
日本は東京五輪銀メダリストの野中生萌と、パリ五輪銀メダリストで9月の世界選手権ではボルダー金メダルを獲得した安楽宙斗が両カテゴリにそろって登場。
高さ13メートルを超える壁を6分間にどれだけ登れたかを競うリードでは、日本チーム4人中3人がウォールを登り切る“完登”で、全体2位発進、決勝に進出した。
◆予選結果◆
1位 韓国：184pt
2位 日本：171.5pt
3位 アメリカ：164pt
◇ボルダー予選（安楽宙斗・野中生萌・天笠颯太・中村真緒）
それぞれ難易度が違う5つの課題をチームで攻略するボルダーでは出場の4名が個々の力を見せつけ“一撃”を連発。
1位で予選を通過した。
◆予選結果◆
1位 日本：249.7pt
2位 イスラエル：233.9pt
※3位以下は敗者復活戦へ
安楽：
「難易度が分からないながら、その場その場でいい動きができた」
「2課題目はもたついたが自分の得意なかたちにもっていけた」
「決勝は難易度を落としてくるかもしれないが、アップとオブザベーションをやっていきたい」
と振り返り、決勝への意気込みを語った。
リードは24日（金）、ボルダーは25日（土）にそれぞれ決勝が行われる。
＜10月23日 筑豊緑地公園／いいづかスポーツ・リゾート・ザ・リトリート（福岡・飯塚市）＞