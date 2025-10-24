離婚伝説が、本日リリースした新曲「ファーストキス」のMVを20時に公開することを発表した。

◆離婚伝説 動画

Honda VEZEL e:HEV RS の新TVCMとして書き下ろされた離婚伝説の最新曲「ファーストキス」は、追い風のようなドライブ感のあるメロディラインにエモーショナルなリリックがいつかの淡く甘酸っぱい記憶を呼び起こさせる。季節を問わず心も身体も外に出ていきたくなる楽曲に仕上がっているとのこと。

▲ジャケット写真

MVには、離婚伝説の活動当初からクリエイティブを共にしている映像制作チーム“stacks”がディレクターを務め、俳優の川床明日香、宮本 聖矢が出演している。

さらに、同日19時30分ごろよりMVプレミア公開直前のYouTube Liveの生配信も決定した。今回のMVだけでなく、11月1日から始まる全国ツアーの話も聞けるかもしれないとのことなので、ぜひ生配信からチェックしてほしい。

■「ファーストキス」

2025年10月24日（金）配信限定リリース

配信：https://va.lnk.to/1dor3e ▼Honda VEZEL公式サイト

https://www.honda.co.jp/VEZEL/

◾️＜離婚伝説 2025 ONEMAN TOUR『You Should Know Your Love』＞ 2025年 ※全公演SOLD OUT

11月1日（土）東京 Zepp Shinjuku(TOKYO)

11月2日（日）宮城 SENDAI GIGS

11月8日（土）北海道 Zepp Sapporo

11月15日（土）福岡 Zepp Fukuoka

11月16日（日）広島 BLUELIVE HIROSHIMA

11月22日（土）大阪 Zepp Namba(OSAKA)

11月23日（日）愛知 Zepp Nagoya

11月30日（日）東京 Zepp DiverCity(TOKYO)