「脚なっがッ」かつみさゆり・さゆり56歳、美脚ミニドレス姿に驚きの声「10頭身以上あるのでは？」
夫婦お笑いコンビ・かつみさゆりのさゆりが23日までにインスタグラムを更新。ミニドレス姿のオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】コンビ揃ってスタイル抜群のかつみさゆり（ほか7枚）
さゆりが投稿したのは複数のオフショット。写真には、ミニドレス姿でカメラに笑顔を向ける様子や、夫で相方のかつみと仲良く寄り添う2ショットも収められている。
ドレスの裾からのぞく美脚にファンからは「今日も美脚バッチリ」「脚なっがッ」「10頭身以上あるのでは？」などの声が集まっている。
■かつみさゆり
1963年2月27日生まれのかつみと、1969年7月15日生まれのさゆりが2000年4月にコンビを結成。夫婦漫才やテレビ番組のレポーターなどで活躍し人気を博している。
引用：「さゆり（かつみさゆり）」インスタグラム（@katsumisayuri_sayuri）
