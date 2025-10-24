王林、モード全開のファッションで雰囲気ガラリ スタイル抜群な全身ショットも
タレントの王林が23日にインスタグラムを更新。スタイリッシュなオフショットを複数公開すると、ファンから「かっこいい」「美脚!!」といった反響が寄せられた。
【写真】王林、圧巻スタイルの全身ショット（4枚）
王林が投稿したのは、18日に幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」のオフショット。写真には、ブーツにショートパンツ、モヘアカーディガン、ハットというモードな装いのソロショットや、サンリオの人気キャラクター「クロミ」がプリントされたパーカーとボトムスをまとった姿が収められている。投稿の中で彼女はイベントを振り返り「今回もいっぱいかわいい服着れて幸せ」とコメント。さらに「みんなの声も久しぶりに聞けてうれしかったよ」とファンに語りかけている。
彼女の投稿にファンからは「可愛いしかっこいい」「美脚!!」「美しすぎる」などの声が集まっている。
■王林（おうりん）
1998年4月8日生まれ。青森県出身。小学3年生から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から「アルプスおとめ」、2013年に姉妹グループの「りんご娘」7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。現在は、タレント、モデル、女優、アパレルプロデュースなど、幅広く活躍している。
引用：「王林」インスタグラム（@ourin_ringoooo）
