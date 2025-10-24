羊文学が、代表曲であるTVアニメ『呪術廻戦』EDテーマ「more than words」の新たなリミックス音源を収録した最新アルバムのデラックスエディション『D o n’ t L a u g h I t O f f (S l i g h t l y D e l u x e)』を本日配信リリースした。

リミックスを手掛けるのは、UKを拠点に活動し、日英両国のポップカルチャーを取り入れたユニークなプロダクションで注目を集めるブリティッシュ／ジャパニーズ・アーティスト・Miso Extra。原曲のオルタナティブなエネルギーを保ちつつ、Miso extraらしいハイブリッドなエレクトロニックサウンドと躍動感あふれるビートが融合し、グルーヴィーで世界中の深夜の都市を駆け抜けるような作品に仕上がっているという。

Miso extra

なお羊文学は、ヨーロッパツアーを現在開催中で、2026年2月からは＜SPRING TOUR 2026＞の開催を控えている。

◾️『D o n’ t 　L a u g h 　I t　 O f f (S l i g h t l y　 D e l u x e)』
配信：https://fcls.lnk.to/DLIO_SD

◆収録内容
そのとき
いとおしい日々
Feel
Doll

春の嵐
愛について
cure
tears
ランナー
未来地図2025
Burning
don’t laugh it off anymore
more than words (Miso Extra Remix)

◾️＜Hitsujibungaku Europe Tour 2025＞

2025年
10月15日（水）FR・Paris @L’Alhambra
10月16日（木）NL・Nijmegen @Doornroosje
10月18日（土）DE・Cologne @Die Kantine
10月19日（日）DE・Berlin @Columbia Theater
10月20日（月）PL・Warsaw @Proxima
10月22日（水）AT・Vienna @Flex
10月24日（金）UK・London @O2 Academy Islington

◾️＜まほうがつかえる2025＞

2025年
12月19日（金）東京・LINE CUBE SHIBUYA
OPEN 18:00 / START 19:00
全席指定：前売6,500円（税込）
問い合わせ先：ホットスタッフ 03-5720-9999 https://www.red-hot.ne.jp
 
12月25日（木）大阪・フェスティバルホール
OPEN 18:00 / START 19:00
全席指定：前売6,500円（税込）
問い合わせ先：清水音泉 06-6357-3666 https://www.shimizuonsen.com
 
企画 / 制作：株式会社次世代 / SMASH CORPORATION
協力　F.C.L.S.
総合問い合わせ先：スマッシュ 03-3444-6751 https://www.smash-jpn.com

◾️＜羊文学「SPRING TOUR 2026」＞

2026年2月24日（火）神奈川・KT Zepp Yokohama
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：スマッシュ　03-3444-6751　https://smash-jpn.com

2026年3月1日（日）宮城・SENDAI GIGS
OPEN 17:00 START 18:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：ノースロードミュージック　022-256-1000　 https://www.north-road.co.jp/

2026年3月5日（木）福岡・Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：キョードー西日本　0570-09-2424　 https://www.kyodo-west.co.jp/main.php

2026年3月10日（火）愛知・Zepp Nagoya
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：ジェイルハウス　052-936-6041　 https://www.jailhouse.jp/

2026年3月19日（木）北海道・Zepp Sapporo
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：SMASH EAST　 011-261-5569　 https://www.smash-jpn.com/

◾️5thフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』
2025年10月8日（水）発売

○通常盤［CDのみ］
価格：3,850円（税込）

○初回限定盤 [CD+Blu-ray]
価格：6,600円（税込）
Blu-ray：＜FUJI ROCK FESTIVAL’23＞

○完全生産限定盤＜メェ盤＞ [CD+Blu-ray+Goods]
価格：8,800円（税込）
Blu-ray：＜Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025＞Documentary
Goods：オリジナルひつじちゃんぬいぐるみキーホルダー and more
※映像内容は初回盤の収録映像と異なります。

