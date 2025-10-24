»êÊ¡¤ÎÀäÉÊ¡Ö³ø¤á¤·¡×¥ª¥¹¥¹¥á3¸®¡¡Åìµþ¤Î±üÂ¿Ëà¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤Ì¾ÊªÎÁÍý¤¬¤¢¤ë¡ª
Åìµþ¤Î½©¤ò³Ú¤·¤à¡£Á°²ó¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿±üÂ¿Ëà¥·¥ê¡¼¥º¡£º£Æü¤Ï¡Ö³ø¤á¤·¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ö³ø¤á¤·¡×¡Ö¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¡×¡Ö¿§¤´¤Ï¤ó¡×¡Ö¤«¤ä¤¯¤´¤Ï¤ó¡×¡Ö¤Þ¤¼¤´¤Ï¤ó¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¶ñºà¤òº®¤¼Ä´Ì£ÎÁ¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¤´ÈÓ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Îò»Ë¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤ÈÆàÎÉ»þÂå¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÆ¤Î¼ý³Ï¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤í¡¢ÊÆ¤òÀáÌó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶ñ¤òº®¤¼¤¿¤Î¤¬µ¯¸»¤È¤«¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾¯¤·ìÔÂô¤Ë¤Í¤®ÈÓ¡¢ÃÝ¤Î»ÒÈÓ¡¢¤È¤êÈÓ¡¢¤«¤ÈÓ¡¢¤«¤ËÈÓ¤Ê¤É¼ïÎà¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢Ì£¤äµ¨Àá´¶¤ò³Ú¤·¤àÎÁÍý¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢·²ÇÏ¸©¤Î¹ñÅ´¡ÊÅö»þ¡Ë²£Àî±Ø¤Ç1958¡Ê¾¼ÏÂ33¡ËÇ¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢²®Ìî²°¤Î±ØÊÛ¡ÖÆ½¤Î³ø¤á¤·¡×¤Ç¤¹¡£°ÊÍè¡¢Ì¾Êª±ØÊÛ¤È¤·¤Æ¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï1²¯8000Ëü¸Ä¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ä¹ñÌ±¿©¤Î°ì¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤¢¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÅÚÆé¤Ï±×»Ò¾Æ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤¼¤óÆÊÌÚ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç±×»Ò¾Æ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤½¤Î¥·¥ó¥¯¥í¥Ë¥·¥Æ¥£¡Ê°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¶öÁ³¤Î°ìÃ×¡Ë¤Ë¤Ê¤¼¤«´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º®»¨¤Ï±üÂ¿Ëà¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤«¡¢ÂÔ¤Ä²ÁÃÍ¤¢¤ê¤Î¡Ø³ø¤á¤·¡¡¤Ê¤«¤¤¡Ù
º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë³ø¤á¤·3Å¹¤Î¤¦¤Á2Å¹¤Ï¡Ö¤ª¤®¤Î¤ä¡×É÷¤ÎÅÚÆé¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î1Å¹¡£¡Ø³ø¤á¤·¡¡¤Ê¤«¤¤¡Ù¡Ê±üÂ¿ËàÄ®¡Ë¤Ç¤¹¡£JRÀÄÇßÀþ¡ÖÀî°æ±Ø¡×¤«¤éËÌ¤Ë¸þ¤«¤¦³¹Æ»±è¤¤¤Ë¤¢¤ê¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿ÉßÃÏ¤ËÎ©ÇÉ¤Ê¸ÅÌ±²È¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹¼ç¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²È¤ò¤ªÅ¹¤Ë¤·¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅöÅ¹¤Îº®»¨¤Ö¤ê¤Ï±üÂ¿Ëà¤Î°û¿©Å¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤À¡¢ÍÎÁÀ©¤ÎÍ½Ìó¤â°ìÉô¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤É¤¤Î½çÈÖÂÔ¤Á¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯ÆþÅ¹¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤ÏÂÔ¤Ä´Ö¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¥Ö¥é¥Ö¥é¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÇÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆþÅ¹¸å¡¢ÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ó¡¼¥ë¤È¡Ö¤¤Î¤³³ø¤á¤·¥»¥Ã¥È¡×¡£
¤Þ¤º¤Ï¥Î¥ó¥¢¥ë¤¬ÅþÃå¡£´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Õ¥¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤É¤Ê¤¯³ø¤á¤·¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚÆé¤Ë¤ÏåºÎï¤Ë¿§¤Å¤¤¤¿¤¤Î¤³¤´ÈÓ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì£¤Ï¶Ë¤á¤Æ¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ë¤âËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë³ø¤á¤·¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ÄÒÊª¡¢»É¿È¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡¢´ÅÌ£¡£
¤½¤·¤ÆÅöÅ¹¤Î¤ª½Á¤Ï¡Ö¿å¤¿¤¡×¤Ç¤¹¡£Æ©ÌÀ¤Ê¥¹¡¼¥×¤ËÌîºÚ¤¬¤É¤Ã¤µ¤ê¡¢·ÜÆù¤â¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Âç¿Íµ¤Å¹¤Ê¤¬¤é¤âÂÔ¤Ä²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¡Ø¤Ê¤«¤¤¡Ù¤Ï¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÃÝ¤Î»Ò³ø¤á¤·¡×¤ä¡Ö·ª³ø¤á¤·¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤Þ¤â¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ËÉÙ¤ÊÂç¿Íµ¤Å¹¡ØÈ·¤ÎÁã³ø¤á¤·¡Ù
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤®¤Î¤äÉ÷ÅÚÆé¡×¤Î¤â¤¦1Å¹¡ØÈ·¤ÎÁã³ø¤á¤·¡Ù¡Ê±üÂ¿ËàÄ®¡Ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£JRÀÄÇßÀþÈ·¥ÎÁã¡Ê¤Ï¤È¤Î¤¹¡Ë±Ø¤«¤é¤¹¤°¡£ÀÄÇß³¹Æ»±è¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈ·¤ÎÁã¡×¤Î³ø¤á¤·¥»¥Ã¥È¤Ï¡Ö¿å¤¿¤¡×´Þ¤á¤Û¤Ü¡Ø¤Ê¤«¤¤¡Ù¤ÈÆ±¤¸¹½À®¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·¤×¤é¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÀ¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ö¤¤Î¤³³ø¤á¤·¡×¤Ë¤Ï¼ÑÆ¦¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ø¤Ê¤«¤¤¡Ù¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬¤¤Î¤³¤Î¾å¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÅ¹ºÙÉô¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÅ¹¤Ï¤ä¤Þ¤á¤ä¤Ë¤¸¤Þ¤¹ÎÁÍý¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ä¾ÆÆùÄê¿©¤Þ¤Ç¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ËÉÙ¤ÊÂç¿Íµ¤Å¹¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¤Ê¤«¤¤¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯Îõ¤Ê½çÈÖÂÔ¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·¤í¡¢µ¤·Ú¤Ë´ó¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤ª´«¤á¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÀ§ÈóÅöÅ¹¤Ø¡£Ãí°ÕÅÀ¤ò¤Ò¤È¤Ä¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢¤ªÅ¹¤ÎÁ°¤Ë¿ôÂæ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÄÇß³¹Æ»¤ò¤Ï¤µ¤ó¤À¾ì½ê¤Ë¤âÂç¤¤ÊÃó¼Ö¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¤Æ»¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢²£ÃÇ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½©Åß¤Ï¡Ö¤¤Î¤³¼·ÎØ¾Æ¤¡×¤¬Ì¾Êª¤Î¡Ø¿©»ö½è¤Á¤ï¤¡Ù
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤ª¤®¤Î¤äÉ÷ÅÚÆé¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö³ø¿æ¤¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ø¤Ê¤«¤¤¡Ù¤ÈÆ±¤¸³¹Æ»±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¡Ø¿©»ö½è¤Á¤ï¤¡Ù¤Ç¤¹¡£ÂçÃ°ÇÈÀî¡Ê¤ª¤ª¤¿¤Ð¤¬¤ï¡Ë¤Î·ÌÎ®¤ò¤Î¤¾¤àÀÊ¤â¤¢¤ê¡¢Ê·°Ïµ¤È´·²¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤¬¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï½Õ²Æ¤ÎÌ¾Êª¡Ö°¾¤Î¤«¤Þ¤É¤´ÈÓ¡×¡£Î¹´Û¤ÎÆéÎÁÍý¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¡¢¸Ç·ÁÇ³ÎÁ¤Ç²¹¤á¤Þ¤¹¡£10Ê¬¤Û¤ÉÂÔ¤Ä¤È¿æ¤¾å¤²¤¬´°Î»¡£¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤ë¤È¾®°¾¤¬´Ý¤´¤È1É¤¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¶ì¤¯¤Æ»Ý¤¤¡£¤Û¤í¶ì¤¤¥Î¥ó¥¢¥ë¥Ó¡¼¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¿©»ö¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö³ø¿æ¤¡×¤À¤«¤é¤³¤½Ì£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¤Û¤É¤è¤¯¶ì¤¤¡Ö¤ª¤³¤²¡×¡£¶ìÌ£¤Î»°½ÅÁÕ¡¢¤Þ¤µ¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ì£¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÅöÅ¹¤Î¤ª½Á¤Ï¡Ö¿å¤¿¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤À¤ó¤´½Á¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊ¬¤ä¶å½£¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤¬±üÂ¿Ëà¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£¸«»ö¤ÊÌ£Á¹¤È¤À¤ó¤´¤ÈÌîºÚ¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡£³§¤µ¤Þ¤âÂçËþÂ¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö°¾¤Î¤«¤Þ¤É¤´ÈÓ¡×¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é3·î¡Á9·î¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½©Åß¤Ï¡Ö¤¤Î¤³¼·ÎØ¾Æ¤¡×¤¬Ì¾Êª¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¤¤Î¤³¤Ï¤ó¤Ð¡¼¤°Ëß¡×¤ä¡Ö¤Æ¤ó¤à¤¹Ëß¡×¤Ê¤É¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿ÄÌÇ¯¾¦ÉÊ¤¬Âç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤«¤¤¡×Æ±ÍÍ¡¢ÅöÅ¹¤â¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÁ°¤â¤Ã¤Æ½àÈ÷¤Î¤¦¤¨¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤ì¤³¤ìÇº¤à¤Î¤â¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤Î³Ú¤·¤ß
º£Æü¤Ï¡¢±üÂ¿Ëà¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¡Ö³ø¤á¤·¡×¤ÎÌ¾Å¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤®¤Î¤äÉ÷ÅÚÆé¡×¤òÁª¤Ö¤«¡Ö³ø¿æ¤¡×¤«¡£¤ª½Á¤Ï¡Ö¿å¤¿¤¡×¤«¡Ö¤À¤ó¤´½Á¡×¤«¡£¼çÌò¤Ï¤¤Î¤³¤«¾®°¾¤«¤Ï¤¿¤Þ¤¿ÃÝ¤Î»Ò¤«¡£
¤ªÅ¹¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨»þ´Ö¤ÈÍ½Ìó¤Î±öÇß¤Ê¤É¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ì¤³¤ìÇº¤à¤Î¤â¡¢¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿½½¼ë¿¸ã
¤ª¤È¤Ê¤Î½µËöWebÀìÂ°¥é¥¤¥¿¡¼¡£Á´¹ñ¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤òµá¤á¤Æ40Ç¯Í¾¡£2013Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡È47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¿©¤ÙÊâ¤¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Ë¬¤ì¤¿°û¿©Å¹¤Ï1Ëü¸®¤ò¤æ¤¦¤ËÄ¶¤¨¤ë¡£Î¹¤È¿©¤È¤ª¼ò¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥ª¥×¥Á¥ß¥¹¥È¡£ÆÃ¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤Ï°ì²È¸À¤¢¤ê¡£¶¥ÇÏ¤È¼Ì¿¿¤È¥´¥ë¥Õ¤â¼ñÌ£¡£½µ1¤Î¼«Å¾¼Ö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤È¥µ¥¦¥Ê¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤¿¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÈ¯ÁÛÎÏ¤Ï°ÜÆ°»þ´Ö¤ËÈæÎã¤¹¤ë¡×¡£