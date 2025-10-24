秋華賞で推奨したビップデイジーは４角から直線へ向いたときの反応の良さから一瞬夢を見ました。結果は６着。上位３頭とは力差があった感じだが、復調は間違いなく今後の活躍が楽しみだ。

菊花賞は世相やサイン馬券なら「ショウヘイ」間違いなし。人気も間違いないので狙うのは別の馬だ。今回着目したのは菊花賞までの実戦数。２０１８年にキャリア７戦（菊花賞が８戦目）以下の馬の出走が初めて１０頭を超えた（１２頭）。１３年以降はキャリア７戦以下の馬が馬券圏内に毎年１頭。１５年以降は２２年を除いて毎年２頭来ている。

特殊な３０００メートルの菊花賞に照準を合わせてローテーションを組むことが顕著になってきているためだろう。今年も公式会見で「３０００メートルに向けてつくってきました」という発言が、調教師や騎手から複数回聞かれた。逆にキャリア９戦以上は１６年２着のレインボーライン（キャリア１２戦）を最後に来ていない。今回はレイヤードレッド（１１戦）、マイユニバース（１０戦）、アロンディ（９戦）にとっては嫌なデータだ。

近１０年でキャリアごとの成績は以下の通り。

・３戦【１・０・０・２】

・４戦【０・１・０・７】

・５戦【２・１・１・１５】

・６戦【４・３・２・２１】

・７戦【２・１・４・３０】

・８戦【１・３・３・２５】

近５年では以下の通り。

・３戦【０・０・０・２】

・４戦【０・１・０・３】

・５戦【１・１・１・９】

・６戦【２・１・２・１１】

・７戦【１・０・２・１８】

・８戦【１・２・０・１４】

１０年では勝率〈１〉３戦（３３・３％）〈２〉６戦（１３・３％）〈３〉５戦（１０・５％）。５年では勝率〈１〉６戦（１２・５％）〈２〉５戦（８・３％）〈３〉８戦（５・９％）となる。やみくもにキャリアが少ない方がいいわけではないが、トレンドはキャリア５戦＆６戦だ。

今年のメンバーでは５戦がコーチュラバレーとレッドバンデ、６戦がアマキヒ、エリキング、ショウヘイ、ラーシャローム、レクスノヴァスの計７頭。過去２０年で単勝２０倍以上の馬は【０・４・５・２９】で、うちノーザンファーム生産馬が【０・３・４・１０】とほぼすべてを占める。該当馬は５頭だが、注目はアマキヒだ。

阿賀野川特別勝利から菊花賞直行というのは、金子真人オーナーの菊花賞鉄板ローテーションだ。１７年１３番人気３着ポポカテペトル、１８年１０番人気３着ユーキャンスマイルと人気薄で激走した。さらに０９年に阿賀野川特別２着だったフォゲッタブルもセントライト記念３着を経て菊花賞２着。馬券圏内１００％となる。

今年はＧ１馬不在。青葉賞組の上位馬は日本ダービーに出走せず、菊花賞を見据えて来た。そのうちの１頭で、古馬相手に２勝クラスを勝利して駒を進めてきたアマキヒに期待したい。（編集委員・小松 雄大）