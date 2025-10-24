大相撲の十両・三田（二子山）が２４日、大阪・東大阪市の母校・近大で化粧まわし贈呈式に臨んだ。元大関・朝乃山（高砂）ら偉大なＯＢも着用しており「入門して近大の化粧まわしをいただくのが１つの目標だった」と感慨深げ。秋場所は西十両４枚目で９勝６敗。新入幕をかけた九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）へ「勝ち越して優勝争いしたい」と意気込んだ。

近大は完全養殖に成功したクロマグロが有名だが、相撲部も三田や朝乃山を始め角界の人気者を輩出している。「相撲部も伝統がある。アピールできたらいい」と“マグロ超え”に向けて、土俵での活躍を誓った。先場所は大いちょうの結えないざんばらでのぞんだが、九州場所はちょんまげ頭で挑む予定だ。

◆三田 大生（みた・たいき）２００１年１２月１３日、栃木・大田原市生まれ。５歳の頃から相撲を始め、黒羽高では全国高校総体８強。近大進学。２３年１２月の全日本選手権で左膝の大ケガ。手術を受け、近大でリハビリし、２４年秋場所に二子山部屋で初土俵。今年の夏場所で新十両。名古屋場所で十両優勝。１７３センチ、１２４キロ。