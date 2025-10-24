ファミマでチョコスイーツの祭典「ファミマがチョコだらけ！」パンやお菓子など11種類
【モデルプレス＝2025/10/24】ファミリーマートでは、「ファミマがチョコだらけ！」キャンペーンを全国のファミリーマート約16,400店で、2025年10月28日（火）から開催。ひとくちで3度のしあわせを感じられる、3種のチョコが詰まった11種類のチョコスイーツを展開する。
【写真】ファミマ、BE:FIRSTコラボの「コンビニエンスウェア」オンライン限定で登場
「ファミマがチョコだらけ！」は、デザート、パン、アイス、菓子、ドリンク、焼き菓子など、さまざまなカテゴリを横断した“チョコスイーツづくし”の企画。昨年10月に「スイーツのファミマ」キャンペーンの第1弾企画として開催され、期間中に累計販売数850万食を突破するなど好評を博し、特に「濃厚ショコラロール」はレギュラー商品化されるほどの反響を得た。
今年は「ひとくちで3度しあわせ」をテーマに、全11種類の商品を展開。
「しっとりガトーショコラ生地」「濃厚なチョコガナッシュ」「なめらかなチョコムース」を組み合わせた「濃厚ショコラドームケーキ」や、「パリッと食感のチョココーティング」「なめらかなチョコクリーム」「ほんのりビターなチョコソース」が詰まった「クリスピーチョコサンド」など、チョコ好きにはたまらないラインアップを取り揃える。
定番商品の「濃厚ショコラロール」は、新たになめらかなチョコソースを加えることで、チョコ感をよりアップさせリニューアル。
チョコクレープ生地に、生チョコを使用したくちどけのよいチョコホイップクリームを重ねた「ショコラミルクレープ」、サクサクのパイ生地に、ミルクチョコとホワイトチョコの2層のクリームを重ねて、クーベルチュール規格のダークチョコで覆った「ミルフィーユトリプルショコラ」と、素材との組み合わせを楽しめるチョコスイーツも。
このほか、「トリプルチョコクロワッサンドーナツ」「チョコマカロンクロワッサン」「チョコクリームinトリプルチョコマドレーヌ」「ラズベリー香るトリプルチョコタルト」「濃厚チョコアイスバー〜チョコソース入り〜」「チョコレートドリンク」も登場する。（modelpress編集部）
発売日：2025年10月28日（火）〜
取扱店舗：全国のファミリーマート約16,400店
※地域により商品の価格・発売日・仕様等が異なる場合がある
※店舗によって取り扱いのない場合がある、一部商品は数量限定
【Not Sponsored 記事】
【写真】ファミマ、BE:FIRSTコラボの「コンビニエンスウェア」オンライン限定で登場
◆昨年好評のチョコスイーツの祭典が再び
「ファミマがチョコだらけ！」は、デザート、パン、アイス、菓子、ドリンク、焼き菓子など、さまざまなカテゴリを横断した“チョコスイーツづくし”の企画。昨年10月に「スイーツのファミマ」キャンペーンの第1弾企画として開催され、期間中に累計販売数850万食を突破するなど好評を博し、特に「濃厚ショコラロール」はレギュラー商品化されるほどの反響を得た。
◆全11種のチョコスイーツが勢揃い
今年は「ひとくちで3度しあわせ」をテーマに、全11種類の商品を展開。
「しっとりガトーショコラ生地」「濃厚なチョコガナッシュ」「なめらかなチョコムース」を組み合わせた「濃厚ショコラドームケーキ」や、「パリッと食感のチョココーティング」「なめらかなチョコクリーム」「ほんのりビターなチョコソース」が詰まった「クリスピーチョコサンド」など、チョコ好きにはたまらないラインアップを取り揃える。
定番商品の「濃厚ショコラロール」は、新たになめらかなチョコソースを加えることで、チョコ感をよりアップさせリニューアル。
チョコクレープ生地に、生チョコを使用したくちどけのよいチョコホイップクリームを重ねた「ショコラミルクレープ」、サクサクのパイ生地に、ミルクチョコとホワイトチョコの2層のクリームを重ねて、クーベルチュール規格のダークチョコで覆った「ミルフィーユトリプルショコラ」と、素材との組み合わせを楽しめるチョコスイーツも。
このほか、「トリプルチョコクロワッサンドーナツ」「チョコマカロンクロワッサン」「チョコクリームinトリプルチョコマドレーヌ」「ラズベリー香るトリプルチョコタルト」「濃厚チョコアイスバー〜チョコソース入り〜」「チョコレートドリンク」も登場する。（modelpress編集部）
■ファミマがチョコだらけ！
発売日：2025年10月28日（火）〜
取扱店舗：全国のファミリーマート約16,400店
※地域により商品の価格・発売日・仕様等が異なる場合がある
※店舗によって取り扱いのない場合がある、一部商品は数量限定
【Not Sponsored 記事】