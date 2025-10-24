Snow Man深澤辰哉、阿部亮平＆キスマイ二階堂高嗣と行ったダイビングでのハプニング回顧「前日楽しみにしすぎて…」
【モデルプレス＝2025/10/24】Snow Manの深澤辰哉が、23日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に阿部亮平とともに出演。過去のダイビングで起こったハプニングを振り返った。
【写真】スノ深澤、衝撃のギャル男ビジュアル
以前、同番組で阿部とメンバーの岩本照がダイビングに出かけたという情報が明かされたことに触れ、深澤が数年前に阿部とダイビングに行きたいと話していたことが話題に。深澤は「一番最初に潜ったのは俺と阿部ちゃんとキスマイの二階堂くん」と実はに阿部とKis-My-Ft2の二階堂高嗣とダイビングに行ったことがあることを明かした。
その時はダイビングのライセンスを持たずに潜れる体験という形だったそうだが、深澤は「その時にライセンスとっていろんな所潜ってみたいなって思ったんですけど、ちょっとハプニングが起こりまして…」と当時を回顧。「耳抜きができなかったんです。前日楽しみにしすぎてあんまり寝れなかったっていうのもあって…」と耳抜きができず苦労したことを明かすと、阿部は「懐かしいですね。めちゃくちゃ笑いましたもん」と振り返った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
◆深澤辰哉、阿部亮平・キスマイ二階堂高嗣とダイビングに行った過去を回顧
◆深澤辰哉、ダイビングでのハプニングを回顧
