「セルフメディケーション」を考える健康番組の第３弾を放送！MCに川島明(麒麟)ゲストには高橋克典、ウエンツ瑛士、北乃きい、菊地亜美！

テレ東では、10月27日（月）夜９時から「健康列島ニッポン ちょっと調子が悪い…どこからが病気ですか！？」を放送します。

コロナ禍による社会生活の変化や異常な猛暑などの影響で、今までの体調管理のモデルケースは通用しなくなりつつあります。また、病院の経営難など医療を取り巻く問題も決して明るいものとは言えません。

本番組は、この医療の激動の時代に「セルフメディケーション」つまり、“自分の健康を自分で守る”ために押さえておくべき新たな医療の常識を医師とともに学び、アップデートする番組です。

今回の放送では、糖尿病に深くかかわる血糖値について、その測定方法や糖尿病を予防するための食事方法を学びます。さらに病院の経営難とそれに起因する「医療の空白」、薬不足問題やその対策、健康を守るための自治体の取り組みも紹介します。

MCは、朝の番組の司会を始めてから健康に気を使い始めたという川島明(麒麟)。ゲストには、自らもファスティングを行うなど、からだのケアには人一倍気を使っている、俳優の高橋克典、健康のため、ご飯を食べるときはいつも玄米を食べるというタレントのウエンツ瑛士、風邪をひく前の予防策としてはちみつをなめているという俳優の北乃きい、今年3月に第2子を出産し、2児の母として健康への高い関心を持つタレントの菊地亜美を迎えます。また、新常識をわかりやすく教えてくれるのは、東京都医師会会長の尾粼治夫、みいクリニック理事長の宮田俊男、薬剤師の三上彰貴子です。





≪ゲストコメント≫■高橋克典今回収録に参加して考え方のバランスが変わりました。今までは、ちょっとしたことでもすぐにお医者さんに行っていたけど、これからは市販薬も活用していきたいと思いました。■北乃きい(番組内で紹介された)多久市の事例のような子どもに対する取り組みはとてもいいなと思いました。子どもは病院に行きたがらないので健康への意識を植え付けるのに効果的だなと思いました。また改めて、病気の予防にとにかく力を入れようと思いました。■菊地亜美病院も薬局も必要に応じて使い分けていきたいなと思いました。60歳になっても体を張って芸能界で生きていきたいので、健康で長生きしたいなと感じました。■ウエンツ瑛士今日の内容は知らないことだらけでした。普段ニュースを見ていてもあまりわからないような、いま医療現場で起きていることや、自治体の医療に関する取り組みなど身近で起きていることに目を向けるいい機会になりました。≪番組概要≫【タイトル】 「健康列島ニッポン ちょっと調子が悪い…どこからが病気ですか！？」【放送日時】 2025年10月27 日（月）夜9時～夜10時24分【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送【出演者】 川島明(麒麟)、高橋克典、ウエンツ瑛士、北乃きい、菊地亜美、尾粼治夫(東京都医師会会長)、宮田俊男(みいクリニック理事長)、三上彰貴子(薬剤師)