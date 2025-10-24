せいせい、胸元＆美脚を大胆開放 真紅ボディスーツ姿に反響「セクシーすぎる」「スタイルレベチ」
【モデルプレス＝2025/10/24】モデルの“せいせい”こと田向星華が10月22日、自身のInstagramを更新。真紅のボディスーツ姿が反響を呼んでいる。
【写真】産後の24歳ギャルモデル、美谷間チラリ
せいせいは「最近ずっとあかいろ」と添え、真紅のボディスーツ姿を多数投稿。ボタンを開けて胸元を大胆にのぞかせ、スラリとした太ももと美しい脚のラインも際立つショットとなっている。
この投稿に「セクシーすぎる」「大人の魅力」「美の頂点」「心打ち抜かれた」「スタイルレベチ」など反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
