せいせい （C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/24】モデルの“せいせい”こと田向星華が10月22日、自身のInstagramを更新。真紅のボディスーツ姿が反響を呼んでいる。

【写真】産後の24歳ギャルモデル、美谷間チラリ

◆せいせい、真紅ボディスーツで大胆胸元見せ


せいせいは「最近ずっとあかいろ」と添え、真紅のボディスーツ姿を多数投稿。ボタンを開けて胸元を大胆にのぞかせ、スラリとした太ももと美しい脚のラインも際立つショットとなっている。

◆せいせいの投稿に反響


この投稿に「セクシーすぎる」「大人の魅力」「美の頂点」「心打ち抜かれた」「スタイルレベチ」など反響が集まっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】