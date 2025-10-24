◇「第１５回中四国秋季大会」（１０月１９日・電光石火きんさいスタジアム三次ほか） ◆小学生の部 ▽決勝 松山ボーイズ４−２大洲ボーイズ

愛媛県支部対決となった決勝は松山ボーイズが逆転勝ち。大会初制覇で秋の中四国王者に輝いた。

見事な集中打で、チーム史に新たなページを記した。松山は１点ビハインドから５回に一挙４得点して、逆転優勝。大会初Ｖを鮫島主将は「先制されても『絶対勝つ』という攻めの気持ちを持ち続けられたのが勝因」と充実の表情で振り返った。

２回に無死から天野、３回は２死から野本泰が二塁打で得点機をつくったが、あと一本が出ずに「０」が続いた。主導権をつかみ損ねていると４回、大洲に先取点を献上。嫌な流れにも「とにかく我慢するしかない」とキャプテン。野本泰も「自分の後に、仲間も打ってくれると信じていた」と気持ちを切らさなかった。

流れを変えたのは５回。１死から山本が三塁打で突破口を開いた。「自分のためでなく、チームのために食らいつく」と気合十分で打席に入った片岡が、しぶとく中前打。気迫の連打で試合を振り出しに戻した。さらに相手のミスをついて勝ち越すと、西原、浅井が連続適時打でリードを広げた。

守っては先発・浅井が「緊張と相手の粘りで投げづらかったけど、味方の応援を聞いて落ち着けた」と５回１失点の粘投。バトンを受けた西原が最終回を１点に抑えて、歓喜の瞬間を迎えた。