毎年10月、クロックスの祭典「CROCTOBER（クロックトーバー）」が開催されています。

10月23日の「クロックスデー」には、クロックトーバーを記念した3製品が発売されました。中でも目を引くのは、言われなければ誰もクロックスだとは気付かないであろう「クラシック アンファゲッタブル レオパード ニーハイブーツ」です。

クロックス・ジャパン合同会社の担当者に、今回発売された製品について聞いてみると、「3製品すべて数量・期間ともに限定販売です。生産数がごくわずかに限られており、完売後は再販の予定はございません。」ということでした。

ファンのリクエストから誕生したというニーハイブーツ。日本のファンのリクエストなのかと尋ねると「クロックスでは毎年10月にファンからのリクエストに答えた商品を発表し、ファンとともにブランドをお祝いするイベント、クロックトーバーを実施しています。今回、日本のファンではなく、主にアメリカのファンからいただいたリクエストによりこのニーハイブーツが誕生いたしました」とのこと。

このニーハイブーツに代表される「クロックスらしくないクロックス」と「クロックスらしいクロックス」のどちらがファンには好まれるのかと話を振ると、「ブランドで1番人気のアイテムはクラシック クロッグです。発売以来多くのお客様に愛され、毎年世界中で1億足以上を販売しております。こういったことからも“クロックスらしいクロックス”が好きだというお客様が多いです」という答えが返ってきました。

クラシック アンファゲッタブル レオパード ニーハイブーツ サイズ：22〜27センチ 価格（税込）：2万4200円

https://www.crocs.co.jp/p/classic-unfurgettable-leopard-knee-high-boot/212387.html[リンク]

クラシック アンファゲッタブル レオパード ブーツ サイズ：22〜27センチ 価格（税込）：1万2650円

https://www.crocs.co.jp/p/classic-unfurgettable-leopard-boot/212386.html[リンク]

クラシック アンファゲッタブル レオパード クロッグ サイズ：22〜27センチ 価格（税込）：1万450円

https://www.crocs.co.jp/p/classic-unfurgettable-leopard-clog/212416.html[リンク]

※画像提供：クロックス・ジャパン合同会社

(執筆者: 6PAC)