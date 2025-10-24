アイドルグループ・O2の南みゆかの水着姿がプリントされた等身大タペストリーが、『ボムアイドル工房Z』（https://bombidol.official.ec/）で10月31日（金）午後11時59分まで予約受付中。

南みゆか

南のサイズ感を体感できる等身大タペストリーは、両面に南の水着姿がデザインされており、正面からも後ろ姿からも両方の絵柄が楽しめる。

PET紙（ペットボトルと同じプラスチック製、汚損に強く、耐水性にも優れた素材）を使用しているので、色あせにも強く、水濡れOK素材なので、お風呂に飾ることも可能。タペストリーのデザインは水着の衣装違いで3種類が用意されており、直筆サイン入り商品も販売される。

また、12月7日（日）に都内で発売記念イベントも開催される。

南みゆか コメント

◆等身大抱き枕に続いて、今度は等身大タペストリーが発売します！ お客さんにどういうふうに飾ってほしいかとかってあったりしますか？

抱き枕ってわりとベッド限定みたいな感じあるじゃないですか。でも、タペストリーは頑張ったらどこでも飾れるから（笑）。玄関とかに飾ってほしいですかね。帰ってきたらいきなりみゆかみたいな。お部屋とかでもいいですね。でもやっぱり玄関に置いてほしいかも！ 行ってきますと行ってらっしゃいができるので！

◆お薦めの衣装はありますか？

私は青色のやつがいいと思いました。なんか似合ってる（笑）。爽やかな感じで。髪を縛ってるのもいいなって思いましたし、濃いめの青も好きで水着の色合いが好きでお気に入りです！

南みゆか等身大タペストリー【A】

南みゆか等身大タペストリー【B】

南みゆか等身大タペストリー【C】

＜PROFILE＞

南みゆか（みなみ・みゆか）…2005年10月10日生まれ。三重県出身。身長164.5cm。B90・W59・H92。血液型O型。アイドルグループ『O2』のリーダー。今年、ゴルフ雑誌『ゴルフダイジェスト』のアンバサダーに就任。YouTube番組『ゴルフ推し勝 初心者100切り計画』に出演中。その他の最新情報はX（@O2_miyuka）、Instagram（o2_miyuka）などでチェック。

商品情報

南みゆか等身大タペストリー（両面、A・B・C3種類）

サイズ：たて約180cm×よこ47cm

価格：各14,500円（税込）

販売サイト：『ボムアイドル工房Z』https://bombidol.official.ec/

イベント特典詳細：https://bombweb.jp/related-items/minamimiyukatp/

