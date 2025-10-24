

騒動から4カ月。国分太一さんの行動に驚きが広がっています（写真：本人の公式Xより）

【写真】不運が続いた『鉄腕DASH』 いま見ると…意味深なツーショット

10月22日、国分太一さんが、コンプライアンス上の問題行為を理由に番組降板させた日本テレビの対応に誤りがあったとして、日本弁護士連合会（日弁連）に人権救済の申し立てをしたことが報じられ、波紋を呼んでいます。

翌23日の午後に国分さんの代理人弁護士が会見を開くと、すぐに日本テレビが反応。「誠に遺憾であり、強く抗議いたします」と強い言葉で反論しました。

はたして国分さんはどんな目的で申し立てをしたのか。日本テレビはなぜ即座に強い言葉で反論したのか。それぞれの背景や矛盾、今後の行方などを掘り下げていきます。

切実さがにじみ出た「申し立ての経緯」

まず代理人弁護士のコメントを要約したものをあげると、

「国分さんはコンプライアンス違反によって迷惑をかけた人がいることは認めていて、自らの言動を省みて深く反省しています」「『当事者、日本テレビ、スポンサー各社などに謝罪したい』という思いを強く持っています」などと国分さんの心境を説明。

さらに、

「しかし、それを日本テレビ側にまったく受け入れてもらえない」

「国分さん本人にすら当事者のプライバシー保護を理由に『いつどういう行為をハラスメント行為として認定したか』を明かさなかったことから、何もすることができなくなっています」

「『スポンサー企業への違約金の返済もまっとうしたい』と考えていますが、何を持って降板されたのか、自分の言ったことと日本テレビが認定したことがマッチしているのか、わからない状態で謝罪もできない状態に陥っています」

「各種報道やSNSによって家族ともども深刻な人権侵害を被っています」

などと苦しい現状を明かしました。

注目すべきは、代理人弁護士が「法律家の視点としては、国分さんのハラスメント行為と日本テレビの処分はバランスが取れているかどうか疑問に思っている」「『詳細を一切明かすことができない』ということが、『公共の電波を使っている放送局および報道機関として適切かつ公正な姿勢なのか』は疑問に思っている」と指摘したこと。

国分さん本人ではなく弁護士として日本テレビの対応にはっきりと異を唱えました。

そのうえで、「国分さんは日本テレビと対立するつもりはありません。『自分がやったことの答え合わせをさせていただきたい』と思っています。日本テレビが言う『被害者のプライバシーに十分配慮しながら関係者やファンに謝罪し、説明責任を果たしたい』と考えています」などと申し立てに至った経緯を明かしました。

降板をめぐる詳細が本人にも伝えられないことで、何がコンプライアンス違反と認定されたのかわからない。どの範囲でどの程度説明することが可能なのか協議したいがそれすら許されない。

謝罪と説明責任を果たすことで、私生活すらままならない状況を変えたいという切実さが感じられました。

名誉回復以外にも「一石を投じる」意味

今回の件で問題となっているのは、「コンプライアンス違反はあったが、刑事告訴はしない」という行為における対応の難しさ。

被害者にはプライバシー権があり、守られるべきである一方、加害者の名誉権が守られないのは適切と言えるのか。本人にすらほとんど情報が与えられずブラックボックス化され、身動きが取れないまま生きづらい状態が続くことはすべて“自業自得”なのか。

被害者は国分さんを訴えず、国分さんも日本テレビを訴えるつもりはなく、むしろ謝罪したいと考えていて、ほぼ裁判にならない事案であることは間違いないでしょう。

ただ、見逃せないのは、「世間による国分さんへの公開裁判のような社会的制裁が続いている」という実情があること。裁判のような判決や和解がなく、犯罪行為にすらあるような時効もなく、このままでは終わりが見えないから、日弁連に申し立てするしかなかったように見えます。

国分さんは反省すべき点があったのは確かである反面、詳細がわからないまま仕事を追われ、所属グループは解散。家族ともども日常生活に支障を来しているようですが、はたして罪と罰のバランスは適切なのか。

これらを踏まえると、今回の申し立ては、「何かを勝ち取りたい」のではなく、「人としての日常を回復させるため」のものなのでしょう。

国分さんは現在51歳とまだまだ残りの人生は長く、それを閉ざすような現状は社会にとっていいことなのか。もし自分の身に似たようなことが降りかかったとき、私たちは受け入れられるのか。社会に一石を投じるようなニュアンスを感じさせられます。

日テレの対応は「適切」でも、残る疑問

次に、日本テレビがすぐに反論した背景をあげていきましょう。

日本テレビは6月に国分さんの「ザ！鉄腕！DASH!!」降板を発表し、その理由として過去にコンプライアンス上の問題行為が複数あったことなどをあげました。さらに「プライバシー保護の観点から内容については説明できない」という姿勢を徹底しています。

また、日本テレビは外部の弁護士など有識者で構成されたガバナンス評価委員会を設置し、事案の覚知から公表に至る対応を検証。そのガバナンス評価委員会による最終意見書が9月29日に公開され、一連の対応が「事案に即した適切なものであった」などと評価されていました。

つまり、「やれることはすべてやった」「外部からのお墨付きも得ている」ということでしょう。さらに、日本テレビ側の弁護士と国分さん側の弁護士が協議の最中に会見を開いたこと、その中で内容や関係者の特定につながりかねない情報が含まれていたことが強い反論の根拠となっています。

特に、伏せていたコンプライアンス違反の内容を「ハラスメント」などと限定したことが怒りを誘っているのでしょう。



「ザ！鉄腕！DASH!!」はつい最近も、10月4日に不祥事を起こした「Aぇ! group」の草間リチャード敬太さん（写真左、右は国分さん）の出演シーンをカットする事態となりました（写真：「鉄腕DASH【公式】」Xより）

日本テレビの対応は現在まで関係者を守ることに徹していますが、報道機関として「詳細を明かさない」という決断は難しいものだったことは想像にかたくありません。

それでもフジテレビの元社員と中居正広さんの問題が報じられ、その対応が同局に深刻な影響を与えた直後だけに、「あのような状況だけは避けなければいけない」という慎重な姿勢がうかがえます。

ガバナンス評価委員会が評価しているように、一連の対応は非難されるようなものではないのでしょう。

ただ、「関係者を守る」という大義があったとしても、「企業が個人にここまでの苦境を与えていいのか」「説明の機会すら奪われるような形でいいのか」は別問題。私たちは第三者ではあるものの、自分の周りにも起こりうる身近な問題としての議論が必要なのかもしれません。

審査の結果、“措置”となった場合、どうなる？

最後にあげておきたいのは、今後はどんな状況が推察されるのか。

まず日弁連について説明すると、「弁護士等の指導、連絡および監督に関する事務」「弁護士の使命である人権擁護と社会正義を実現する活動」などを行っている「日本全国すべての弁護士が登録する法人」。

人権侵害の被害者などから人権救済の申し立てを受け付けることもその1つであり、国分さんは今後、簡易審査、予備審査、本調査を経て“措置”“不措置”のどちらかが決定されていきます。

もし「人権侵害やそのおそれがある」と認められた“措置”の場合、その対応は主に「警告（意見を通告し、適切な対応を強く求める）」「勧告（意見を伝え、適切な対応を求める）」「要望（意見を伝え、適切な対応を要望する）」「意見の表明」「助言・協力」「再審請求支援」の6つ。

これらは法的な強制力こそ持たない一方で、「司法の一翼である弁護士会の法的な判断として影響力を持つもの」と位置付けられています。

レアなケースであるうえに調査権限が限定的なだけに、今回の件はどこまで調べられ、どんな判断が下されるのか、予測しづらいところがあります。また、もし“措置”になったとしても、日本テレビ側に「対応しなければいけない」という強制力はありません。

ただそれでも、スポンサーも含め世間が「対応すべき」という論調になれば、日本テレビとしても「関係者を守る」という理由のみで押し通すことは難しくなるのではないでしょうか。

国分さんにとって唯一の手段だった

その結果はどうあれ、国分さんにとって日弁連への申し立ては裁判をせずに名誉回復する方法の1つであり、心身や金銭面の負担、敗訴のリスクなどを避けられることも含め、現状における唯一の手段なのかもしれません。

しかし、申し立てから措置に至るまでの期間が「2年以上」とも言われるほか、「事案の性質その他の事情により措置をとることが見込まれない」とみなされて審査が行われないケースもあるなど、即効性のある策とは言いづらいところに国分さんの苦しさがうかがえます。

いずれにしても、国分さんのような著名人がコンプライアンス違反を起こすと、「本人が深刻なダメージを受ける」だけでなく、「関係者や家族の生活すら脅かしてしまう」「被害者に二次被害のリスクを背負わせる」という難しい時代になったことを痛感させられます。

これは芸能人に限った話ではなくビジネスパーソンも同様であり、経営者はもちろん組織の要職を担う人にも、より日常のモラルが求められていることは間違いないでしょう。

（木村 隆志 ： コラムニスト､人間関係コンサルタント､テレビ解説者）