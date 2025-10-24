リンダ・コラソンさんが死去 日本で活躍したフィリピン出身の実力派歌手
フィリピン出身の歌手のリンダ・コラソンさんが死去したことがわかった。
【Xより】岸博幸氏、著名ミュージシャンの死去を嘆く投稿全文
リンダさんは、1998年に作曲家・鈴木淳さん主催のコンテスト『歌の甲子園』でグランプリを受賞し、同氏に師事。2000年に「Sea Side Story」でデビューし、2002年には「FOREVER」が日本作曲家協会による『日本の歌・ソングコンテスト』でグランプリを獲得した。2023年には両A面シングル「Last Lover／ミッドナイト熱海」をリリースした。
リンダさんは以前から病気を患っていたという。9月1日には、自身のインスタグラムを通じて仙台でライブを行ったことを報告していた。
