元宝塚トップスター真飛聖が髪バッサリ セミロング→肩上ボブに“大胆”イメチェン「わわわわ」「かわいいーっっ」「かなりお若く見えます」
元宝塚トップスターで俳優の真飛聖（49）が23日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりに、バッサリ切りました」とつづり、“大胆”イメチェンの新ヘアスタイルを披露した。
セミロングだった真飛は、“バッサリカット”で肩上ボブに。投稿では「オールバックから、ボブヘアとなりました真飛をこれからも、よろしくお願いします」とあいさつした。
コメント欄には「わわわわわわわ」「かわいいーっっ」「本当にバッサリですね」「かなりお若く見えます」「美人はどんなヘアースタイルでも似合っちゃうんですね」「短いのも超〜素敵です」など、新ヘアを絶賛する声が相次いで寄せられている。
