『テニスの王子様』ABEMA公式チャンネルが期間限定で開設 シリーズ計268話無料放送
ABEMAは、アニメ『テニスの王子様』より新シリーズ『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』の制作が決定したことを記念し、27日より、初となる『テニスの王子様』公式無料チャンネルを期間限定で開設することを24日、発表した。
【画像】なつかしい…！「まだまだだね」なアニメ初期の越前リョーマ
『テニスの王子様』は、許斐剛氏による人気漫画が原作で、1999年より「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載がスタート。“青春×テニス”を軸に、天才中学生・越前リョーマが青春学園テニス部に入部し、個性豊かな仲間やライバルたちと繰り広げる熱い試合と、時にコメディも交えた青春ドラマが描かれる。2001年にテレビアニメ化され全178話が放送されたほか、12年からは続編となる『新テニスの王子様』の放送が開始され、新シリーズ『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』の制作も決定している。
『テニスの王子様』公式無料チャンネルでは、『テニスの王子様』シリーズ、『新テニスの王子様』シリーズ、さらにOVAまで計268話が、27日午後6時より毎日順次無料放送。放送後1週間、放送エピソードが無料で配信される。チャンネルは11月21日までの予定。
■放送作品ラインナップ
▼『テニスの王子様』シリーズ計268話
『テニスの王子様』（全178話）
『テニスの王子様 OVA 全国大会篇』（全13話）
『テニスの王子様 OVA 全国大会篇 Semifinal』（全6話）
『テニスの王子様 OVA 全国大会篇 Final』（全7話）
『テニスの王子様 OVA ANOTHER STORY 〜過去と未来のメッセージ』（全4話）
『テニスの王子様 OVA ANOTHER STORYII 〜アノトキノボクラ』（全4話）
『新テニスの王子様』（全13話）
『新テニスの王子様 OVA』（全7話）
『新テニスの王子様 OVA vs Genius10』（全10話）
『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP』（全13話）
『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL』（全13話）
