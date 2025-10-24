現代車グループが最近グローバル自動車企業として注目を浴びている。会長就任5周年を迎えた鄭義宣（チョン・ウィソン）会長のリーダーシップがグループの体質改善およびブランド価値の向上などの成果を出しているという評価だ。

米時事週刊誌タイム（TIME）は最近発表した「2025世界最高企業」評価で現代車が33位に浮上したと発表した。グローバルブランドコンサルティング会社インターブランドの「2025グローバル100大ブランド」順位でも現代車は30位だった。両機関で共に30位圏に入った韓国企業は現代車が唯一だ。

こうした好評について、現代車グループ内外では自動車輸出企業を越えてグローバルモビリティー企業に体質を変えた結果とみている。淑明女子大のイ・ジョンチョン経営学科名誉教授は「かつてコスパで評価された現代車が、今では技術力と信頼で認められるグローバルトップ3ブランドとしての位置を確立した」とし「技術革新だけでなくブランドの信頼と持続可能性を共に構築した点が世界市場の認識を変えた決定的な要因」と説明した。

鄭会長が2020年10月にグループ経営の前面に出て以降、現代車は未来モビリティー企業としてのアイデンティティを強化するため多様な変化を試みた。服装の自由化、水平的な意思疎通など組織文化の改善をはじめ、成果中心型組織への転換、エコカー中心の製品戦略、ボストン・ダイナミクスなどグローバルテック企業のM＆A（企業の合併・買収）、ESG（環境・社会・ガバナンス）経営など大きな決定が速いペースで進行された。昨年末には現代車最高経営責任者（CEO）にホセ・ムニョス前北米事業総括を選任し、話題になった。国内主要大企業が主力事業会社のCEOに外国人を選任したのは現代車が初めて。

何よりも業績が伸びた。グローバル販売台数5位圏だった現代車グループは2022年に世界3位になって以降「トップ3」を維持している。今年上半期の営業利益は13兆86億ウォン（約1兆3860億円）で、独フォルクスワーゲングループ（10兆8600億ウォン）を抜いて半期基準で初めてグローバル2位になった。ジェネシスを中心にした高級車戦略とハイブリッド車中心の電動化戦略で効果が生じたと分析される。

現代車グループは世界最大自動車市場の米国を単純な輸出・販売拠点でなく、グループの「核心成長軸」としている。2028年までに米国に260億ドル（約4兆円）を投資し、ジョージア州新工場を製造業の未来を代表する工場として運営する計画だ。こうした現代車の動きに現地メディアも注目している。ニューヨークタイムズ（NYT）は最近ジョージア州エラベルに建設された現代車工場の雇用創出など経済的波及効果を分析した。また現代車の米国投資戦略について「ホワイトハウスの主が誰であれ、米国市場は現代車にとって最大の機会であり最も重要な試験の場」と分析した。

大徳大のイ・ホグン自動車学科教授は「現代車が組織柔軟性とブランド競争力の側面で過去に比べて確実にグローバル企業レベルに高まった」とし「米国・欧州市場での規制対応、価格競争力、自動運転など核心技術の確保が今後の競争力のカギになるだろう」と述べた。