TWICE・MOMO、洗練された胸元＆ウエストちらり プライベートショットにファン歓喜「美しい」「もも。えぐいな」
アジア発9人組ガールズグループ・TWICEのMOMO（28）が23日、自身のインスタグラムを更新。美ボディ際立つプライベートショットを公開した。
【写真】「可愛い」魅惑ボディーを披露したMOMOのプライベートショット
MOMOは韓国語で「あれこれ」とつづり、ホテルで撮影した自撮りをアップ。シャープな肩とデコルテを大胆に披露した姿や、ナチュラルな雰囲気の中で、胸元がチラ見えしたスタイルを披露している。
ほかにも、持ち前の腹筋ラインがくっきり見える、引き締まったウエストを見せファンを魅了した。
リラックスしたオフショットに、ファンからは「可愛い」「もーほんと大好きだぁ〜!!!!」「TWICE10周年！美しい」「もも。えぐいな」などの反響が集まっている。
