森永製菓から発売されている、丸い一口サイズのビスケットに、チョコクリームを入れ、お菓子の表面にディズニーキャラクターを印刷した「パックンチョ」から、ディズニー最新作『ズートピア2』期間限定デザインが登場！

お菓子の表面のプリントも期間限定で『ズートピア2』の絵柄になっており、全34種類で好きなキャラクターを探して楽しむことができます☆

森永製菓「パックンチョ」ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』デザイン

価格：オープンプライス

販売期間：2025年10月下旬〜2026年5月頃まで

販売エリア：全国

お子さんに好まれるビスケットを開発すべく試行錯誤を重ねた末に誕生した、森永製菓の「パックンチョ」

丸くて一口サイズのビスケットにチョコクリームを入れ、お菓子の表面にディズニーキャラクターをプリントすることを思いつき、「パックンチョ」が誕生しました。

そんな「パックンチョ」から、ディズニー最新作『ズートピア2』期間限定デザインの「パックンチョ」が登場！

お菓子表面のプリントも期間限定で『ズートピア2』の絵柄になっています。

好きなキャラクターを探して楽しめる絵柄は全部で34種類です☆

パックンチョ＜チョコ＞

チョコの香りや味わいをビスケットの香ばしさと一緒に楽しめる「パックンチョ＜チョコ＞」

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」コンビのほか、最新映画に初登場するキャラクターたちがプリントされたパッケージ全4種類が展開されます。

裏面が前作映画のワンシーンを切り取った、コレクションカードになっているのもポイントです☆

パックンチョ＜イチゴ＞

イチゴの香りや味わいをビスケットの香ばしさと一緒に楽しめる「パックンチョ＜イチゴ＞」

背中合わせの「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」など、全4種類のパッケージから選べます。

裏面にプリントされた『ズートピア』の思い出深いワンシーンのコレクションカードも必見です。

リトルパックンチョ＜チョコ＞

持ち運びが便利な、食べきりサイズの「リトルパックンチョ＜チョコ＞」

「フィニック」や「クロウハウザー」「ガゼル」たちも登場するパッケージは全部で7種類です。

上記で紹介したほかにも「パックンチョおやつパック」と「パックンチョ＜チョコ＞大袋」も『ズートピア』デザインで展開されます。

最新映画に登場するキャラクターたちもプリントされた、全部で34種類のお菓子絵柄。

森永製菓「パックンチョ」ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』デザインは、2025年10月下旬より販売開始です☆

