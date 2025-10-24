11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

みなさんは、『ミッキー、ドナルド、グーフィーの三銃士』というアニメーション映画はご存知ですか？

私はこの作品が大好きで、何度も何度も数え切れないほど観ている映画です。

そんな愛してやまない作品のグッズが10月頭から登場しました！！

ということで今回は、『ミッキー、ドナルド、グーフィーの三銃士』というアニメーション映画と購入したグッズについてお話していきます。

まずは映画について。

この作品は、昔のフランスが舞台になっていて、”三銃士”に憧れる下働きのミッキー、ドナルド、グーフィーのお話です。

落ちこぼれの3人はある日突然、ミニー姫の警護に抜擢されるのですが、その裏には近衛隊長であるピートの悪巧みが隠されていたのです…！

王道でとても分かりやすいストーリーで、ディズニー作品らしいコメディーも詰め込まれていて、誰でも楽しめる作品だと思います。

ミッキー、ドナルド、グーフィーだけでなく、クララベルなどの少しマニアックなキャラクターも出てきて、彼女らにスポットが当たっているのもすごく嬉しいですね。

シンプルにミッキー、ドナルド、グーフィーの個性や表情豊かなキャラクターたちを存分に味わえるとても素敵な作品です。

そんな大好きな三銃士が、10月にグッズ化されて、本当に嬉しい！！

ということで、ここからは私が購入した三銃士のグッズを紹介していきたいと思います。

まずはグーフィーのぬいぐるみバッジ。

しっかりお顔も選びました。

グーフィーに限らずでしたが、今回のぬいバはみんなお顔が可愛くて、逆に悩んじゃいましたが、とっても可愛い子をお迎えできて幸せです…！！

ルームシューズ

青が基調となっていてふわふわ素材で触り心地がとても良いです。

ミッキーのエンブレムの刺繍が高級感あって素敵。

ピンバッジ

3人の背景がただの青じゃなくて、ラメが入っているのが華やかで良いですよね。

ミッキー、ドナルド、グーフィーの名前が書かれているもの好きポイント。

デコレーションマグネット

サイズが思っていたよりも大きくて、3人のお顔がちゃんと見えるのが嬉しい。

そして剣を合わせている3人の姿が素敵すぎる。

背景のエンブレムもかっこいいです。

ポストカード2枚 クリアホルダー付

これ系って結構買っちゃうんですよね。

ポストカードだけではなくてクリアホルダーも付いてくるのズルくないですか？

しかもデザインがとても可愛い。

クリアホルダーは表面は3人が描かれているのですが、裏面と中面はエンブレムのデザインになっていて、表と裏で違った雰囲気なのがすごく好きです。

タンブラー

ミッキーが真ん中のデザインです。

何度見てもこのデザイン本当に可愛い。

反対側にはミッキーの横顔のシルエットと三本の剣が描かれていて、こちらのデザインも良いですね。

バスタオル

これはベージュのような色が基調になっていて、他のものよりも柔らかい雰囲気に見えます。

縦120cm、横60cmほどなので大きくていいですね。

私が今回購入したのは以上ですが、クッションやトレー、カーテンタッセルも欲しくて悩んでいます(笑)

おうち時間を一緒に過ごすことができるグッズが多かったのが嬉しかったです。

『ミッキー、ドナルド、グーフィーの三銃士』、まだ観たことない方、ぜひ観てみてください！！

そして可愛くてかっこいい3人が描かれたグッズたちをゲットしてください！！

文：ヤママチミキ

TOP画像デザイ＆イラスト：ジンボウサトシ

バックナンバー

◆Vol.83：祝・東京ディズニーシー開園24周年！ ”マーメイドラグーン”モチーフグッズ購入レポ

https://getnews.jp/archives/3660197

◆Vol.82：『トロン：アレス』イマーシブ・エクスペリエンス開催中！ ライトサイクルへの乗車やVR体験が楽しめる

https://getnews.jp/archives/3668995

◆Vol.81：”ディズニー・ハロウィーン”を美味しく楽しむ！ おすすめドリンク＆フード

https://getnews.jp/archives/3666597

◆Vol.80：綺麗で妖しい魅力 東京ディズニーシーのハロウィーンデコレーションをご紹介！

https://getnews.jp/archives/3664098

◆Vol.79：東京ディズニーシーが『リメンバー・ミー』の世界に！カラフルで心躍る”ラソス・デ・ラ・ファミリア”

https://getnews.jp/archives/3662464